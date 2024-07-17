死侍也被感動！TikTok童星不敵病魔　得年10歲

▲TikTok童星貝拉日前離世，得年10歲。（圖／攝自kylact的IG）



記者張鈜閔／綜合報導

不痛了！化作天上的天使！擁有超過76萬粉絲的加拿大TikTok童星貝拉（Bella Thomson）日前不敵病魔離世，得年10歲，她的父母在IG上沉痛宣布消息，讓粉絲感到相當震驚不捨。

貝拉一出生就患有三種罕見疾病，先天性巨結腸症（Hirschsprung's disease）、嚴重免疫缺陷以及侏儒症，讓她這一生都在醫院中度過，但她始終保持樂觀，並微笑面對一切，如此積極面對的態度讓她在網路上暴紅，就連「死侍」萊恩‧雷諾斯都深獲感動，親自跑到她的病床前拍影片，2人逗趣的互動引發熱烈迴響，該短片在TikTok上有超過300萬人次觀看。

貝拉的母親凱拉（Kyla Thomson）原本是一名教師，因疫情辭去工作，全心照顧女兒，並用TikTok紀錄女兒積極治療的過程，她曾表示貝拉「從來沒有停止微笑，連在最艱難的時刻也是如此，她個性就是這樣。」，並解釋決定拍片的原因「過去幾年進進出出各家醫院，後來認識了和Bella相同年齡的孩子以及他們的家庭後，我決定將這一切分享出來，幫助有相同經歷的父母們。」

日前家人在貝拉的IG上宣布不幸消息，表示貝拉已在當地時間7月14日下午離開這個世界，結束短短10年的生命，家屬表示「她在我們懷中平靜地離開」，並希望粉絲們能記住她這勇敢對抗病魔的一生，粉絲們湧入哀悼，貼文超過76萬人點愛心、3.6萬筆留言。

▲貝拉一家人積極面對病魔的態度感動不少人。（圖／攝自kylact的IG）