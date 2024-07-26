歐巴馬表態了！支持賀錦麗競選美國總統　通話影片曝光

▲前總統歐巴馬（右）26日表態力挺副總統賀錦麗（左）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統歐巴馬與夫人蜜雪兒26日發布新影片，表態支持副總統賀錦麗接棒成為民主黨總統候選人。歐巴馬透過社群平台X發文說，「在這國家的關鍵時刻，我們將盡一切努力確保她在11月大選中獲勝」。

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA — Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024

依據影片，歐巴馬透過電話對賀錦麗說，「蜜雪兒和我非常自豪地支持妳，會在選舉期間盡一切所能相助，讓妳進入白宮橢圓辦公室」。蜜雪兒也在電話中提到，她為賀錦麗感到驕傲，這將是歷史性的。

賀錦麗感謝歐巴馬和蜜雪兒的支持，也對兩人數十年來的友誼表達感謝，「喔天啊這對我來說意義重大，很期待和你們兩位一起做事」。

根據歐巴馬與蜜雪兒公布的聯合聲明，兩人給予賀錦麗正面評價，也列舉她的多項成就，「她擁有這個關鍵時刻所需要的遠見、角色與力量，毫無疑問，我們認為賀錦麗完全有能力贏得這次選舉，為美國人民服務」。