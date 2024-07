歐巴馬表態了！支持賀錦麗競選美國總統　通話影片曝光

▲前總統歐巴馬(右)26日表態力挺副總統賀錦麗(左)。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國前總統歐巴馬與夫人蜜雪兒26日發布新影片,表態支持副總統賀錦麗接棒成為民主黨總統候選人。歐巴馬透過社群平台X發文說,「在這國家的關鍵時刻,我們將盡一切努力確保她在11月大選中獲勝」。

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA