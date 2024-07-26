賀錦麗強勢接棒！　他預測川普副手「拋棄范斯」改選她

▲共和黨初選期間，海利（左）是川普的最大競爭對手。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國副總統賀錦麗強勢接棒，極可能成為民主黨總統候選人，並且已獲黨內大力支持。一名前白宮顧問因此預測，共和黨候選人川普可能撤換副手人選，放棄俄亥俄州參議員范斯（J D Vance），改選前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）。

貝加拉（Paul Begala）是美國前總統柯林頓（Bill Clinton）的白宮顧問兼首席策略師，他25日接受CNN採訪時預測，川普可能拋棄范斯，轉而選擇初選最大競爭對手海利。

貝加拉認為，海利正在爭取副總統之位，而如今民主黨已經開了先例，「共和黨換掉副總統候選人的機會不是零。」他還批評，范斯無趣且表現不佳，成為兩黨自1980年代以來第一個「獲提名後支持度下滑」的副總統候選人，「我不喜歡川普，但他真的很有個人魅力。」

▲海利曾任美國駐聯合國大使與南卡州州長。（圖／路透）



貝加拉大膽設想，如果川普選擇海利作為競選搭檔，選情可能出現很大不同，因為她能夠成為兩黨都渴望的、聯繫起潛在中間選民「橋樑」，「川普不擅長經營長期關係。他不會跟范斯一起堅持下去的。」

針對貝加拉的評論，川普與范斯競選團隊發言人Steven Cheung表示，「貝加拉不再能夠透過政治建議賺錢，這是有原因的。」

《新聞週刊》報導，自從拜登退選並且支持賀錦麗之後，「川普後悔選擇范斯當副手」的謠言甚囂塵上。不過，儘管對於猶豫不決的選民而言，海利或許更有吸引力，川普「變心」的可能性卻不高。

川普25日接受《福斯新聞》採訪時，公開表示對范斯非常滿意，並且形容這位參議員「工作很出色」，非常受歡迎。此外，川普多次批評海利是「笨蛋」，而且早在5月就表明，海利不在副手考慮名單上。