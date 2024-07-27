男吃人妻掰不知對方已婚　「一段錄音」露餡

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）被人妻小花（化名）控訴涉嫌性侵、猥褻，小花和丈夫決定對他提告求償250萬元；阿榮堅稱沒有違反小花意願，也不知道對方已婚，但在錄音紀錄中，小花曾提及自己尚未「恢復單身」，他並未感到驚訝或提出質疑。桃園地院法官日前審理此案，並判阿榮應賠償小花的丈夫30萬元較為適當。

▲阿榮被指控與人妻有不正當往來。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小花與丈夫在判決書中主張，阿榮明知小花已婚，仍在3個月之內對小花性侵1次、猥褻3次，導致小花身心受創，因而決定提告求償250萬元，縱使認定阿榮未對小花施以侵害，他的行為顯然也已經踰矩，侵害到丈夫的配偶權。

阿榮則辯稱，他承認與小花發生過親吻、擁抱及性行為，但均未違反女方意願，事後兩人還保持聯繫、一起去公園散步，直到收到起訴狀，他才知道小花已經結婚。

桃園地院法官認為，小花在證詞中自述沒有口頭明確拒絕或出聲制止阿榮，阿榮身上也查無小花反抗造成的咬傷或咬痕，加上小花並未舉證是否有其他明示的拒絕行為，因此無法僅憑單方面的說詞，就認定阿榮涉及性侵或猥褻。

法官接著表示，經勘驗阿榮與小花之間的錄音譯文，發現小花曾要求阿榮在她還沒有恢復單身之前，不要再發生性行為，當時阿榮回答，「有感情在發燒的時候，妳也沒拒絕我啊」，但阿榮聽到小花說出「恢復單身」等字句時，並未表現出驚訝或提出質問，可見他早就知道女方已婚。

最終，法官沒有採信阿榮「不知道小花已婚」的說詞，並判他應賠償小花的丈夫30萬元較為適當，全案仍可上訴。

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