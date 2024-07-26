凱米颱風致路樹倒招牌掉　台南工務局全力動員今晚全數排除

▲凱米颱風強襲，台南市全區至26日下午2時為止，行道樹倒伏885株、道路破損24件、廣告物99件及圍籬倒塌69件等災情，經工務局全力處理已復原近9成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

凱米颱風強襲，台南市全區至26日下午2時為止，行道樹倒伏885株、道路破損24件、廣告物99件及圍籬倒塌69件等災情，經工務局全力處理，已復原近9成，目標今晚12時全部處理完成，恢復市容景觀及安全環境，目前風雨仍強勢，工務局會持續巡查排除災情，也呼籲民眾減少外出。

工務局表示，行道樹倒伏885株已處理772株；道路部分，破損24處，已修補19處、落石7件，全部排除、路基流失11件，已處理完成9件、邊坡受損6件，已處理完成4件、土石流阻斷4件，已處理完成2件；另外，廣告物掉落及欲墜共有99件，已處理97件、圍牆或圍籬倒塌69件，已處理完成59件，陸陸續續加快復原。

颱風期間工務局全力動員分成29組人力處理颱風路樹倒伏、道路修補及排除障礙、路燈及廣告物等搶救，因凱米颱風風強雨大，致災狀況仍不斷發生，工務局儘力修復各種災情，預計今晚12點前，全部處理完成，讓台南市的道路恢復暢通，以維護市民安全。