空拍畫面曝！車燈大廠台南倉庫全面燃燒　150勇消搶救5hrs還在燒

記者林東良／台南報導

台南市永康區車燈大廠龍鋒企業倉庫，26日上午10時21分許發生火警，火場在強風助勢下，現場冒出火舌與大量濃煙，且全面燃燒，台南市消防局據報，馬上出動43車約150人前往搶救，目前火勢控制，正侷限火勢全力滅火中。

▲台南市永康區車燈大廠龍鋒企業倉庫，26日上午10時21分許發生火警，火場在強風助勢下，現場冒出火舌與大量濃煙，且全面燃燒。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市消防局第五大隊大隊長鄭誌峰指出，消防人車到場發現火場是車燈成品等貨品倉庫，裡面庫存物品非常多，且都是易然物，鐵皮建物全面燃燒，火勢猛烈與大量濃煙竄出，火場幸無人員在內。

▲台南市消防局第五大隊大隊長鄭誌峰指出，目前火勢已控制侷限，將待火勢變小再以重機具開挖滅火。

鄭誌峰說，消防人員接駁多條水線搶救，另出動消防機器人、空拍機前往支援救災。在消防人員全力搶救下，火勢已被控制侷限，因鐵皮建物有倒塌的風險，所以消防人員只能在外圍射水搶救，且因風勢很大助長火勢，更增加搶救滅火的困難，但現場火勢己被侷限，待火勢變小，即可動用重機具開挖滅火。

消防局指出，慈濟人員、奇美行動麵包車也到場協助支援，提供救災人員飲食，補充體力。目前消防人員仍在持續搶救中。