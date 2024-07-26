颱風天巡檢險被山崩活埋　李孟諺：要求台鐵檢討「確保員工安全」

記者李姿慧／台北報導

颱風重創台鐵，土石淹沒崇德到和仁間軌道，台鐵8員工昨日被要求巡檢遇山崩險遭活埋，落石如子彈，怪手司機受傷，還有道班人員受困道班房，所幸被消防隊救出。交通部長李孟諺今日前往花蓮視察鐵公路時表示，會請台鐵確保搶修巡視人員安全，並對管理和相關制度檢討改進，務必以員工安全和照顧為優先考量。

花蓮和仁到崇德路段遭凱米颱風肆虐，受損嚴重，台鐵8名員工25日前往崇德西線北上K56+800處巡檢，卻遇上山崩險遭活埋，土石落石宛如子彈狂噴，怪手司機受傷，所幸也順利逃出。另外，也傳出有2名道班人員一度受困在和仁道班房，最後被消防隊救出。

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▲凱米颱風重創台鐵，崇德到和仁間多處遭土石淹沒。（圖／讀者提供）

台鐵第一線員工被要求犯險巡查路線，卻遇上山崩險被活埋。對此，交通部長李孟諺今日前往蘇花鐵公路巡察時表示，非常感謝台鐵同仁在颱風影響期間，在還有雨勢狀況下就巡視相關軌道並且搶修，希望能夠早點讓路通行，服務花蓮和全國鄉親。

李孟諺說，但在搶修或是巡視過程也要注意，特別是安全第一，因為現在還有一些雨勢，土壤含水量還是相當飽和，隨時還有崩塌或滑動危險，所以他也會交代台鐵的主管，就是務必安排瞭望哨還有監視器等，都要做最高的警覺，務必確保搶修或者是巡視同仁的這個安全。

▲▼交通部長李孟諺視察蘇花鐵公路。（圖／交通部提供）

▲▼交通部長李孟諺視察蘇花鐵公路。（圖／交通部提供）

至於逃出來的道班人員跟司機是否有受傷，李孟諺表示，目前了解沒有受傷，也會請台鐵特別關注同仁安全，相關檢查也都要密切注意。

由於傳出受困的道班人員一度求助花蓮工務段，但主管卻要他們自己想辦法回來，李孟諺說，也將會請台鐵在管理上和相關制度上檢討改進，務必以同仁的安全和對同仁的照顧，做最優先考量。