高雄成水世界「884億蓋滯洪池」失效？　專家曝3原因籲1事

記者黃翊婷／綜合報導

凱米颱風帶來驚人雨量重創高雄，外界質疑，高雄將三分之一前瞻預算884億花在滯洪池上，卻還是災情慘重。高雄一名資深工務人士認為，高雄淹水原因有3個，包含地下排水系統未整合等等，若能把經費運用在雨水下水道、箱涵改建，或許不會淹成這樣。

▲仁武區八德中路、八德南路一帶淹水嚴重。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

凱米颱風重創高雄，部分藍營立委質疑高雄前瞻治水失敗。對此，水利署副署長王藝峰認為，治水還是有效的，高雄25座滯洪池在颱風期間蓄存490萬噸的水量，大幅減輕高雄市積淹水的情形，由於極端氣候關係，地方排水系統的防洪係數都不足以因應，只要是強降雨很多都會積水，但雨停水都退很快。

根據《聯合新聞網》報導，高雄將三分之一前瞻預算884億花在滯洪池上，受到外界質疑，一名不具名的高雄資深工務人士認為，高雄淹水有3個原因，包含愛河周邊缺乏濕地、地下排水系統未整合、滯洪池周邊蓋水泥公園未發揮最佳效果，若能把經費運用在雨水下水道、箱涵改建，或許不會淹成這樣。

▲高雄119條排水系統、25座滯洪池全滿。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市長陳其邁26日表示，凱米颱風帶來的降雨量單日山區超過1400毫米、平地高達967毫米，已超過莫拉克及凡那比颱風的紀錄，25日市內滯洪池與相關區域排水設計，都已經達到飽和點，以楠梓跟仁武為例，已超過200年的防洪頻率，岡山、橋頭部分也超過100年的防洪頻率，未來需要因應這種非常大的新型態氣候改變，做出對應策略調整。

行政院發言人陳世凱也提到，這次凱米颱風在高雄所造成的單日最大累積雨量，超過2009年莫拉克颱風以及2010年凡那比颱風，而且適逢大潮，但所造成的淹水面積已較過去少，退水速度也比過去快，顯見在前瞻基礎建設的治水工程效應下，已經盡力將影響範圍與時間降到最小。