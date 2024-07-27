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整理包／別出門！全台17地區「今停班停課」　低壓雨彈續炸中南部

▲凱米颱風強襲台灣，並且挾帶大量風雨。圖為台南一戶住宅大淹水。（圖／記者林東良翻攝）

▲凱米颱風強襲台灣，並且挾帶大量風雨。圖為台南一戶住宅大淹水。（圖／記者林東良翻攝）

記者閔文昱／台北報導

凱米颱風重創中南部地區，雖昨（26日）已全部解除海、陸上警報，但受外圍環流及西南風影響，中南部地區仍持續降雨，今（27日）又受低壓帶影響，中南部、東半部預估仍有局部大雨或豪雨，其中東部雨勢會比昨天明顯，恐嚴重影響各地救災進度。為此，《ETtoday新聞雲》也整理今天全台17地區停班課最新情況，供讀者一次掌握。

▲全台7/27停班課最新情況。（圖／記者閔文昱製）

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▲全台7/27停班課最新情況。（圖／記者閔文昱製）

凱米颱風海陸警報今（26）日已解除，不過強風、豪大雨在中南部持續造成災情。根據行政院人事行政總處公告，南投縣信義鄉率先宣布，明（27）日已達停止上班、上課標準。

高雄市政府今（26）日宣布，根據水土保持署資訊，高雄市那瑪夏區、甲仙區、杉林區、旗山區、美濃區、桃源區、六龜區、茂林區、內門區、田寮區仍列為土石流及大規模崩塌警戒區，為維護市民安全，高市府宣布上述10行政區明(27)日(周六)停止上班、上課，其餘行政區正常上班上課。

▲高雄仁武區八德中路、八德南路一帶淹水嚴重。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

▲高雄仁武區八德中路、八德南路一帶淹水嚴重。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

雲林縣政府表示，因目前古坑鄉尚有13處土石流紅色警戒，再加上山區內陸續有土石流、路樹倒塌，地方提出停班停課需求，經裁示後決定古坑明(27)日停班停課，其餘行政區正常上班上課。

中央氣象署指出，26日晚至今天（27日）台灣仍在低壓帶的環境，偏南風帶來較多的水氣，各地都還是有降雨機會，特別是東半部地區及南部地區降雨範圍較廣泛，並且有大雨或局部豪雨發生的機率，由於過去累積較多雨量，山區須留意坍方、落石及土石流等危險，沿海低窪地區需留意積淹水，外出請務必注意自身安全；各地高溫約30到33度，沒下雨時感受較悶熱。

▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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