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中國與俄羅斯外長會面　王毅：願與俄方維護各自核心利益

▲中共中央外事辦主任、大陸外交部長王毅。（圖／路透）

▲中國外交部長王毅。（圖／路透）

文／中央社

中國外交部長王毅25日在寮國出席東協外長會議期間，與俄羅斯外長拉夫羅夫會面。王毅表示，願與俄方維護各自核心利益，始終成為彼此發展振興的同路人、好夥伴。

王毅在會見拉夫羅夫前，24日與到訪中國的烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會談。外電報導，雙方會談3小時，這也是俄羅斯入侵烏克蘭後，烏克蘭訪問中國的最高級別官員。

中國外交部長王毅25日在寮國出席東協外長會議期間，與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面。王毅表示，願與俄方維護各自核心利益，始終成為彼此發展振興的同路人、好夥伴。

王毅表示，面對變亂交織的國際形勢和外部干擾阻力，中方願與俄方一起，秉持永久睦鄰友好的初心，堅定相互支持，維護各自核心利益，始終成為彼此發展振興的同路人、好夥伴。

王毅說，中俄同為亞太重要國家和東協對話夥伴國，可就東亞合作保持溝通協調。中方願與俄方共同維護好以東協為中心、開放包容的區域合作架構，推動現有東亞機制深化合作共識，促進地區和平穩定繁榮。

根據中方的訊息，拉夫羅夫表示，在兩國元首戰略引領下，俄中保持密切溝通，強化戰略協作，共同維護公平公正的國際秩序，踐行真正的多邊主義，為構建多極世界注入了正能量。俄方將與中方共同支持東協中心地位，防止域外勢力破壞干涉。

據中方訊息，雙方就事關和平與安全的重大議題交換意見，討論了紀念明年世界反法西斯戰爭勝利80週年暨中國人民抗日戰爭勝利80週年事宜。認為應共同維護二戰勝利成果，「捍衛正確二戰史觀」。拉夫羅夫祝賀中方成功推動巴勒斯坦各派別簽署「北京宣言」，表示俄方將共同致力於恢復中東和平。

東南亞國家協會（ASEAN）外長會議及相關會議24至27日在寮國舉行。

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