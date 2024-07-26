高虹安爆「在鴻海一年賺1000萬」　雞排妹：栽培多年一場空

記者邱晟軒／綜合報導

新竹市長高虹安被控於立委任內詐領助理費 46 萬餘元，台北地方法院今（26）日依貪污治罪條例判處高虹安 7 年 4 月徒刑，褫奪公權 4 年，全案可上訴。對此，「雞排妹」鄭家純發文，指出郭台銘栽培多年一場空，從高虹安風光當選新竹市長，如今被判刑，「郭台銘應該幹到不行、快吐血」。

鄭家純今天在臉書發文表示，2022年11月曾有報導稱「高虹安以前在鴻海年薪一千萬」，如今卻遭判刑。她認為郭台銘心情應該也很差，栽培多年卻一場空，「從將她捧上去當選新竹市長超風光，再到今天看到判決內容，應該幹到不行、快吐血。」

▲王瑞德爆高虹安在鴻海年薪1000萬，換算下來一個月賺8、90萬。（圖／翻攝自民視YouTube）

媒體人王瑞德過去曾在節目《挑戰新聞》中爆料，曾經有機會與剛獲得不分區立委提名的高虹安同台，他當時向她道賀「恭喜，要當立委」。高虹安卻回應：「恭喜什麼！當立委，每個月薪水才 19 萬，我在鴻海一年的年薪 1000萬。」

王瑞德驚訝地表示，換算下來，高虹安任職於鴻海一個月可賺得 8、90 萬，「妳虧大了！怎麼可能捨棄年薪1000萬去接立委年薪僅200萬的工作。」

▲高虹安一審有罪！鄭家純：郭台銘栽培多年一場空。（圖／翻攝高虹安臉書）

根據台北地檢署起訴書指出，高虹安自 109 年 2 月 27 日起至 109 年 11 月止擔任立委期間，要求公費助理黃惠玟等人配合，以虛報或浮報助理每月受領酬金、加班值班費到預算上限金額，並將虛報或浮報的差額繳回給高虹安，供高虹安自行決定用途及運用。

據檢方統計，高虹安浮報助理酬金及加班費總計詐得 46 萬 30 元，依貪污治罪條例利用職務詐欺財物罪、偽造文書罪起訴高虹安、前辦公室主任陳奐宇、黃惠玟、助理王郁文、陳昱愷等5人。

內政部稍早也表示，依地方制度法第 78 條第 1 項規定，縣（市）長涉嫌違反圖利罪以外之貪污治罪條例之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，應停止其職務；第 82 條第 2 項規定，縣（市）長停職者，由副縣（市）長代理，因此，內政部依地制法規定，停止高虹安的市長職務，並由副市長邱臣遠代理市長職務。

▼ 鄭家純臉書發文 。（圖／翻攝鄭家純臉書）