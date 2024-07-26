律師分析高虹安涉貪判決　肯定司法「具三大正向法律意義」

▲高虹安出庭。（圖／記者黃克翔攝）

實習記者歐承翰／台北報導

新竹市長高虹安遭控於立委任內詐領助理費，今（26）日一審出爐，依「貪污治罪條例」判決7年4個月並將被停職。對此，律師黃帝穎認為，該判決「具三大正向法律意義」，包括詐領助理費案司法標準一致、司法支持勞動人權，且高虹安犯後無悔意，依法立即停職，具有法治教育意義。

高虹安涉貪遭判刑後，黃帝穎於臉書撰文分析，該判決具「三大正向法律意義」。「詐領助理費案司法標準一致」他分析，近十年各級法院審理詐領助理費案，只要助理認罪，民代（老闆）均判有罪，法院見解穩定。高虹安的助理不只一位認罪，辦公室內，包括小兔和陳奐宇等三個主任皆認罪，北院判決高虹安貪污有罪，符合法院向來見解，標準一致。

「助理認罪獲緩刑，司法支持勞動人權」黃帝穎說，高虹安辦公室三位主任在偵查期間就認罪，審判過程也維持認罪、犯後態度良好，因此獲得法院判決緩刑，除了有法律上減刑原因外，也符合法官最後開庭說的「殘害助理到此為止」，法院用判決支持勞動人權。

「高虹安犯後毫無悔意，依法立即停職，具法治教育意義」，黃帝穎認為，從前新竹市議員林耕仁爆料，到民眾黨新竹執行長林冠年正式告發高虹安助理費貪污案，全案經檢察官偵查、起訴到法院審判，高虹安絲毫沒有悔意。今日，北院判決高虹安貪污有罪，依據「地方制度法」規定，市長職務立即停職，具有法治教育意義。