柯建銘讚新竹可重新出發　點名藍白「護航高虹安」3大咖出來面對

▲前新竹市長高虹安。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

前新竹市長高虹安在擔任立委期間涉詐助理費，台北地方法院26日依《貪污治罪條例》宣判高有期徒刑7年4月、褫奪公權4年，可上訴。對此，民進黨團總召柯建銘發出5點聲明，並表示，如今法院的判決，無一不是應驗了他兩年前的呼籲。柯也指出，當初背書高虹安的三人：朱立倫稱「相信司法會還高虹安清白」、趙少康「就算高虹安強迫助理要捐給公積金也沒有犯法」、柯文哲「理工女所做所為一定合法」，這些社會賢達今天要如何面對社會？

高虹安被控2020年擔任立委期間，與自己4名國會助理，連手詐領立院公費助理補助共46萬30元，涉犯貪污、偽造文書等罪嫌，高虹安否認所有指控，請求法官審酌「新竹市45萬市民的期待」。台北地院今（26日）一審宣判，依《貪污治罪條例》判決她7年4月，全案還可上訴。

對於高虹安的判決，柯建銘也發出五點聲明，第一、尊重司法判決結果，尊重高虹安的上訴權利。第二、高虹安自始訴訟策略完全錯誤，不僅強詞奪理，拒不認罪，甚至還利用輿論煽動支持者攻擊法官與檢察官，因此，今天的判決結果，事實上並不令人意外。

柯建銘也補充，第三、過去幫高虹安背書者，如國民黨主席朱立倫曾言「相信司法會還高虹安清白，不要因為政治黨派因素，而去特別針對某一位縣市長」，國民黨的副總統候選人趙少康也曾說「就算高虹安強迫助理要捐給公積金，也沒有犯法，你不高興你就走嘛！你不要做嘛！」更有甚者，台灣民眾黨黨主席柯文哲更是以「理工女所做所為一定合法」幫高虹安脫罪，不知上述這些社會賢達，今天要如何出來面對台灣社會？

柯建銘指出，第四、2022年縣市長大選時，自己幾乎天天對高虹安提出建言，及最嚴厲的批判，甚至提醒她「不要再找選民了，應該趕快去找律師」、「批民眾黨的白袍，並沒有阻卻違法的權利」，更曾沉痛地對柯文哲引進高虹安喊話「新竹得罪你什麼？你為何要如此造孽？你要如何面對鄉親？」如今法院的判決，無一不是應驗了他兩年前的呼籲。

柯建銘感嘆，第五、如今最重要的，是如何恢復新竹市民往日的光榮？這個台灣的科技首都，他的家鄉，居然產生了一位貪汙犯市長，而新竹市被高虹安肆虐一年七個月來，各種倒行逆施的施政，各式的市政亂象，讓科技首都蒙塵，新竹市民感到痛心，今天這些苦難終可結束，新竹市可以重新再出發。

柯建銘強調，未來，民主進步黨會更加努力深耕地方，讓新竹市民重拾往日榮光，使新竹市再度閃耀，「因為，這是我們的家鄉，守護台灣，守護新竹，是我們共同的責任。」