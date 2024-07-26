高虹安貪46萬判7年　他喊扯「酒駕都沒這麼重」！網曝關鍵：低標

▲高虹安。（圖／記者黃哲民攝）



記者施怡妏／綜合報導

台北地院今（26日）宣判新竹市長高虹安，因擔任立委期間詐領助理補助費46萬元，涉《貪污治罪條例》一審判刑7年4個月，全案還可上訴，不少網友看到判刑7年4個月，紛紛驚呼「太誇張」。但事實上，根據《貪污治罪條例》第五條規定，處7年以上有期徒刑，因此最低就是7年。

有網友在PTT發文，「46萬要關7年？」46萬對一個立委來說根本零頭，酒駕撞死人都判不到7年了，詐領46萬確實有罪，但7年顯然不符合比例原則，認為判太重，「各位不覺得是殺雞用牛刀？」

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貼文曝光，網友紛紛指出，貪污罪最低就是7年，而且高虹安一開始還不認罪，「貪污最低就7年，她還死不認罪」、「法盲才講出這種話，她不認罪保底就7年」、「不認罪才那麼重啊，認罪通常判緩刑」、「貪污低消就7年，還要改低是要鼓勵貪污？」「高姊姊是犯後堅決不認罪，按本刑判最低就是7年」、「就算是貪46元也一樣」、「規矩就是低消7年，這樣你懂了嗎」。

根據《貪污治罪條例 》第五條規定，有下列行為之一者，處7年以上有期徒刑，得併科新臺幣6000萬元以下罰金：一、意圖得利，擅提或截留公款或違背法令收募稅捐或公債者。二、利用職務上之機會，以詐術使人將本人之物或第三人之物交付者。三、對於職務上之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者。

新竹市長高虹安被控2020年擔任立委期間，與自己4名國會助理，連手詐領立院公費助理補助共46萬30元，涉犯貪污、偽造文書等罪嫌，高虹安否認所有指控，請求法官審酌「新竹市45萬市民的期待」。台北地院今（26日）一審宣判，依《貪污治罪條例》判決她7年4月，全案還可上訴。

▼網友紛紛表示，因為高虹安一開始不認罪。（圖／翻攝自PTT）

