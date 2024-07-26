助高虹安貪汙！「4助理起訴」僅他無罪　兔姐、公衛文判2年

記者黃哲民、黃資真／台北報導

新竹市長高虹安被控2020年擔任立委期間，與4名國會助理，連手詐領立院公費助理補助共46萬30元，審理期間她全程否認犯罪，今(26日)北院一審重判7年4月。助理部分，「兔姐」黃惠玟2年、陳奐宇1年、「公衛文」王郁文2年，分別宣告緩刑3年至5年，陳昱愷無罪。

▲高虹安貪汙，遭起訴的國會助理由左至右分別為陳昱愷、陳奐宇、黃惠玟、王郁文。（圖／記者黃哲民攝）



檢方調查指出，黃惠玟銜命辦理，每月灌水數千元到1萬元金額、盡量報到預算上限，時任高辦主任陳奐宇、法務主任陳昱愷與公關主任王郁文配合簽字，交給高虹安核定後向立院申報，至同年底詐領共62.5萬餘元。

綽號「兔姐」的黃惠玟被視為本案關鍵證人，證稱高虹安拍板決定助理該繳回多少差額充當「零用金」，且看帳仔細、會碎碎念，雖然「人很好，會給助理發獎金」，標準卻是「看心情」，她離職時，高尚未歸還零用金代墊的部分私人花費。

陳奐宇和陳昱愷雖認罪，但跟王郁文一樣，都供稱聽從黃惠玟安排申報加班時數、回捐加班費給零用金，高虹安沒針對回捐一事對他們下指令。不過陳奐宇證實，高要他轉告黃刪除手機對話紀錄，「最好是把手機銷毀」，高還希望「能不能把辦公室電腦裡的檔案銷毀」。

全案今日宣判，高虹安被重判7月4年、沒收11萬餘元；黃惠玟判處2年，緩刑5年，義務勞務240小時；陳奐宇判刑1年，緩刑3年，義務勞動100小時；王郁文判刑2年，緩刑5年，義務勞務240小時；陳昱愷則判無罪。