雲林重創！張嘉郡籲啟動災害救助專案　助農民現金救助、低利貸款

▲雲林斗南淹大水。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者崔至雲／台北報導

颱風凱米帶來豪雨重創雲林縣，導致多條河川水位暴漲，造成多處嚴重淹水，包含農田已是汪洋一片。立委張嘉郡主張，行政院應儘速啟動「凱米颱風災害救助專案」，秉持從速、從簡、從寬原則，並考量生產成本提高救助金額，全力協助受災農民復耕與復建，並辦理現金救助與低利貸款，協助受災民眾儘速重建家園。

張嘉郡提到，這次的颱風，讓雲林縣內多條央管河川水位暴漲，導致大湖口溪、石牛溪等多條河川水位高漲，溪水水位超過警戒線，雨水無法順利排出，部分地區淹水深度超過1公尺，對居民生活造成巨大影響和損失。多數農田在此次颱風中已是汪洋一片，農民一整季的心血都泡湯，她將全力向中央政府爭取災損補助，並督促相關部門加快審核和撥款程序，以儘早幫助受災居民與農民重建家園。

張嘉郡主張，行政院與農業部應該儘速勘災及確認災情，並啟動救助機制，秉持從速、從簡、從寬原則，全力協助農民儘速復耕與復建，中央應協助地方辦理現金救助，依農損統計資料確認災情，並辦理現金救助公告或低利貸款公告等相關救助事宜。

張嘉郡表示，農業部也應該依據各種農作物的生產成本，適度放寬調整救助標準與提高救助金額，在符合公平與比例原則的前提下，讓受災農民獲得合理的補助，讓農民能放心投入重建。

張嘉郡說，針對這次受災嚴重的中南部縣市，包括雲林縣、南投縣、彰化縣、嘉義縣、臺南市、高雄市及屏東縣等，應實施全區域全品項適用農業天然災害現金救助及低利貸款。