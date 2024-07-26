中樂透「吃遍美食」5年花光4千多萬！　他驚人蛻變超勵志

▲來栖吃光4千多萬，如今開設高檔餐廳，宣揚美食理念。（圖／翻攝tabelog.com）



記者吳美依／綜合報導

日本一名年輕人在大二那年中樂透，獲得2億日元（約新台幣4268萬元）財富，卻把錢全部用來「吃」，在短短5年內就花光光了。不過，他卻也吃出一番心得，不僅成為知名美食評論家、出版系列專書，還開了一間高檔餐廳，發揚自己的美食理念。

日媒《集英社》報導，來栖年僅20歲就一夕致富，由於從小對美食懷抱熱情，於是決定把這筆巨款，全部用來「探索美食」，在接下來幾年時間裡，每天造訪超過10間餐廳，5年就把2億日元花完。

來栖透露，他每天早上會造訪麵包坊、蛋糕店、拉麵店，午餐選一間餐廳享用，下午繼續品嚐更多美食，晚上則會在2間餐廳吃，最後以拉麵畫下句點，一天能夠吃掉10公斤以上的食物。

來栖異於常人的食量，以及對於美食的狂熱，逐漸成為媒體關注焦點，不僅躍升美食評論家，還出版了「美食之王」（美食の王様）系列書籍。

不過，他認為一般美食評論都太淺了，於是決心轉型為廚師，親自下廚探索食材本質，還開了一間高檔餐廳「Bon.nu」（ボニュ），提供極致簡約、但風味獨特的原創料理，強調「食材本身的味道」，儘管每日僅接待3組客人，但仍希望能夠細水長流，持續傳達自己心中「食物的真諦」。