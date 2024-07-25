求救無人理！跆拳道館長逼5歲童「頭下腳上」倒立20分鐘　昏迷11天死

▲南韓一名男童遭跆拳道館長強制倒立，昏迷後死亡。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

南韓一名5歲男童日前在道館學跆拳道時，遭館長以「頭下腳上」的姿勢，倒立包裹在墊子裡超過20分鐘，導致男童昏迷，搶救11天後仍不幸身亡。事件曝光後引起社會廣泛關注，主流聲浪認為館長此舉形同虐童，而涉案館長目前也已被警方逮捕，案件仍在進一步調查中。

綜合韓媒報導，這起事件發生於7月12日晚間7時20分左右。事發時，年僅5歲的男童正在楊州市一間道館內練習跆拳道，豈料30歲的館長卻將男童用墊子包裹後，強迫其倒立20分鐘以上。

有目擊者透露，男童在倒立過程中曾多次呼喊「救救我」，但館長卻以「他在惡作劇」為由未予理會，直到男童失去呼吸心跳、昏迷不醒，才將男童送到道館樓下的醫院急救。

男童送院後情況並未好轉，即使院方為他進行心肺復甦術（CPR）仍無起色，於是醫師立即通報急救中心，將男童送往首爾一家大型醫院搶救。儘管醫護人員全力搶救，男童仍在昏迷11天後，於7月23日被宣告不治身亡。

警方調查發現，館長在事件發生時，不僅未及時為男童施救，還趁醫師進行CPR時，偷偷刪除道館內的監視器畫面。目擊者也指出，館長過去已多次對男童進行類似的虐待行為。

目前，警方已根據虐童罪逮捕涉案館長，但隨著男童去世，當局對涉案館長的指控預計將改為虐待兒童致死罪，而警方也正設法恢復被刪除的監視器影像，同時對其他學員是否也遭受過虐待展開調查。