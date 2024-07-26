南韓針對全國發布「日本腦炎」警報　病媒蚊種數量暴增

▲南韓研究人員採集蚊子進行分類研究，發現日本腦炎病媒蚊的數量有所增加。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓疾病管理廳今（26）日正式針對全國發布「日本腦炎警報」，因為統計指出該傳染病的病媒蚊已占全體蚊子的6成，一旦感染該疾病者，輕則發燒、頭痛，重則痙攣、麻痺等，因此當局呼籲民眾務必做好防蚊措施，夜間外出時儘量穿著亮色系衣服。

根據《韓聯社》，南韓疾病管理廳26日正式針對全國發布「日本腦炎警報」，從日本腦炎病媒蚊監控系統的統計，發現本月24日在慶尚南道、全羅南道，為日本腦炎病媒蚊之一的尖音家蚊（Culex pipiens）占全體蚊子的63.2%、58.4%，已經達到發布警報的條件要求。

尖音家蚊為暗褐色的小型蚊蟲，主要在農田、家畜動物農舍、水坑等處棲息，並於夜間從事吸血等活動，棲息地遍及南韓各地。

日本腦炎在南韓被歸類為第3級法定傳染病，若經病媒蚊叮咬後而感染該病毒，可能會出現發燒、頭痛等較輕微症狀，一旦病情惡化而引發腦炎，則會出現高燒（38.5度以上）、癲癇發作、肩頸僵硬、精神錯亂、痙攣、麻痺等症狀，且20至30%會因此死亡。

一旦引發腦炎，即便未來成功治癒，30至50%的患者也會因為腦部損傷部位的不同，而出現各種不一樣的併發症。

報導指出，南韓每年約有20多名患者感染日本腦炎，大部分會於每年8至9月之間出現該年度首位患者，直到11月為止都還是有人會被傳染，2019至2023年南韓共有91人通報感染，其中50歲以上患者占87.9%（80人），大多分布在京畿道、首爾、江原道。

南韓衛生當局表示，若要預防感染日本腦炎，最好的方法是晚間外出時儘量穿亮色系衣服或寬鬆的衣服，且避免使用味道過濃的香水或化妝品。