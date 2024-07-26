富士山「忍野八海」被當許願池！丟硬幣違法　被抓最重關5年

記者王佩翊／編譯

日本知名世界遺產「忍野八海」因為美麗景觀成為外國遊客心中的熱門景點。然而，近年來池中的硬幣堆積卻成為嚴重問題。原來許多遊客為了「許願」，將硬幣投進池中，但此舉不但違法，生鏽的硬幣更可能造成水質汙染。忍野村雖每年數次派潛水員回收，仍無法完全清除，也讓當地政府苦不堪言。

根據《富士新聞網》報導，位於山梨縣的忍野八海是一座湧水池，水源來自富士山的伏流水，2013年被列為世界文化遺產。但忍野八海卻因人氣暴漲，面臨嚴重觀光公害。

許多遊客到此遊玩時，會朝池內投入硬幣「許願」。然而根據日本文化財保護法，往忍野八海投擲硬幣可能會被判處最高5年有期徒刑或處最高100萬日圓（約新台幣21萬元）的罰款。儘管池邊已設有「禁止投擲物品」的告示牌，但仍有大量遊客無視這些警告，導致池底堆滿來自世界各地的硬幣。

負責管理忍野八海的忍野村役場（類似村公所）表示，雖然每年都會有志工潛水員數次進入池中進行硬幣回收作業，但由於忍野八海位處高海拔，作業難度高，無法完全清除，硬幣就這樣不斷累積在池底。自願協助的潛水員坂本新表示，池底硬幣已經堆積超過1公尺的硬幣，泥沙與硬幣層層交錯，已經幾乎呈現水泥狀態，挖也挖不完。

不僅如此，硬幣長時間泡在水裡，生鏽後更會對水質構成威脅，影響水草的生長。對此，外籍遊客表示，他們是為了許願才這樣做，不知道這是違法行為。也有陸客辯稱，「看到池子裡有很多硬幣，還以為是許願的地方，因此才會投硬幣為自己和家人許願。」

忍野村役場表示，有考慮要增設更多的告示牌提醒遊客，但是如此以來可能會破壞景觀，因此仍在尋找其他解決方案。