暴雨狂襲中南部！鹿港天后宮「廟埕變池塘」天公爐泡水中　水深及膝

▲颱風凱米帶來強烈降雨，鹿港天后宮廟埕淹水（圖／民眾提供，下同）

記者唐詠絮、閔文昱／彰化報導

凱米颱風帶來西南氣流重創中南部，導致多地傳出淹水災情。彰化市、伸港鄉及鹿港鎮的低窪地區，如彰化女中、中山國小等處，水深達腳踝，鹿港天后宮廟埕的水深更達膝蓋，造成市民生活及交通上的困擾。

鹿港鎮因大雨造成多處淹水，鹿港公會堂前廣場變成大池塘，鹿港老街因地勢低窪，水深一度到膝蓋，大雨更造成鹿港天后宮廟埕淹水，天公爐泡在水中，廟方趕緊使用抽水機抽水，希望雨勢不要再加大，才能將雨水排到戶外。

▲彰化淹水嚴重。

為此，彰化市長林世賢透過臉書粉絲專頁呼籲，市區除部分地區淹水外，也有多處道路因行道樹被吹斷受阻，民眾今晚不要外出，以避免發生意外。另外，伸港鄉的長春地下道也因大雨封閉，警方已經趕緊派員警前往拉封鎖線，避免有人開車進地下道發生意外。

氣象署播報員謝佩芸表示，凱米颱風中心目前已經進入中國陸地，強度略為減弱，暴風圈從250公里縮小到220公里，但25日晚至26日清晨受颱風或其外圍環流影響，仍有持續性的強降雨，各地有局部大雨或豪雨，其中苗栗以南、南投地區及新竹、台東山區有局部大豪雨或超大豪雨的機率。