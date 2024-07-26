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今天一審宣判！起訴高虹安涉嫌貪污...檢察官盧慧珊調升主任

▲▼ 法務部外觀。（圖／記者劉昌松攝）

▲法務部預計在8月底進行全國檢察官人事調動。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

全國地檢署新任主任檢察官名單出爐，包括偵辦起訴新竹市長高虹安涉貪案的檢察官盧慧珊在內，36名一審檢察官經人事審議委員會推薦後，由法務部長鄭銘謙圈選24人調升一審主任檢察官，因颱風連續放假2天，高虹安宣判期日延後，導致原本就預定26日定案的調動名單，反變成在宣判前公布，依法務部規劃，一審主任與二審輪調升遷人員，將在8月底統一調任。

新任一審主任檢察官依司法官期別名單如下：

彰化地檢　姚玎霖　41期
彰化地檢　何蕙君　43期
台南地檢　柯博齡　44期
台北地檢　盧慧珊　46期
台中地檢　王亮欽　46期
高雄地檢　陳麗琇　46期
台中地檢　陳宜君　47期
橋頭地檢　盧慧珍　48期
新北地檢　許宏緯　49期
桃園地檢　李韋誠　49期
台中地檢　馬鴻驊　49期
台中地檢　白惠淑　49期
高雄地檢　甘若蘋　49期
台北地檢　顏伯融　50期
台北地檢　羅韋淵　50期
台北地檢　黃　聖　50期
新北地檢　周懿君　50期
新北地檢　吳秉林　50期
桃園地檢　陳映妏　50期
新竹地檢　翁貫育　50期
台南地檢　蔡佰達　50期
台北地檢　郭耿誠　51期
士林地檢　林伯文　51期
高雄地檢　蔡杰承　52期

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