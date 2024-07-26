今天一審宣判！起訴高虹安涉嫌貪污...檢察官盧慧珊調升主任

▲法務部預計在8月底進行全國檢察官人事調動。（示意圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

全國地檢署新任主任檢察官名單出爐，包括偵辦起訴新竹市長高虹安涉貪案的檢察官盧慧珊在內，36名一審檢察官經人事審議委員會推薦後，由法務部長鄭銘謙圈選24人調升一審主任檢察官，因颱風連續放假2天，高虹安宣判期日延後，導致原本就預定26日定案的調動名單，反變成在宣判前公布，依法務部規劃，一審主任與二審輪調升遷人員，將在8月底統一調任。

新任一審主任檢察官依司法官期別名單如下：

彰化地檢 姚玎霖 41期

彰化地檢 何蕙君 43期

台南地檢 柯博齡 44期

台北地檢 盧慧珊 46期

台中地檢 王亮欽 46期

高雄地檢 陳麗琇 46期

台中地檢 陳宜君 47期

橋頭地檢 盧慧珍 48期

新北地檢 許宏緯 49期

桃園地檢 李韋誠 49期

台中地檢 馬鴻驊 49期

台中地檢 白惠淑 49期

高雄地檢 甘若蘋 49期

台北地檢 顏伯融 50期

台北地檢 羅韋淵 50期

台北地檢 黃 聖 50期

新北地檢 周懿君 50期

新北地檢 吳秉林 50期

桃園地檢 陳映妏 50期

新竹地檢 翁貫育 50期

台南地檢 蔡佰達 50期

台北地檢 郭耿誠 51期

士林地檢 林伯文 51期

高雄地檢 蔡杰承 52期