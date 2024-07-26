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拉高格局看未來！大同大學校長鼓舞學子鑽研理工專業、加乘AI突破界限

▲▼大同大學校長、教授針對AI議題採訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲強調跨領域學習、培育出無數產業界英才的大同大學，何明果校長順應AI及永續浪潮 提升AI院級中心為校級中心，同時新設ESG校級中心。（圖／記者湯興漢攝，下同）

生活中心／綜合報導

面對當今人工智慧高速發展的浪潮，大學除了培養人才，更是引領學子著眼未來的關鍵搖籃，以理工專業強項聞名的大同大學，校長何明果認為並非「流行什麼學什麼」，應該加倍重視各專業學科的扎實基礎，在穩固基石之上應用AI創新想法和方法，解決實務問題，為大同大學發展定下基調；大同大學也為學子們準備優秀師資、產學合作管道，並且透過「私立學校、公立收費」來降低學習門檻，吸引認同理念的新鮮人加入，協助學生未來以專業謀生，並貢獻所學、造福社會。

隨著時代更迭，熱門領域不停改變，前段時間生成式AI爆紅，導致學生們選校選系時容易陷入「選擇障礙」，對此大同大學校長何明果認為，選科系時不必侷限於眼前熱潮，而是明白AI是需要與各種科技整合才能持續發展、發揮功能。半導體產業也是機械、材料、化工、電機、資訊等多種學科整合下的產物，所以專精發展核心工程科系，十分重要。」

舉例來說，做一台AI機器人，「關鍵還是『人』，我們需要有懂機械、電機的人才，去打造一台機器人，光有AI沒有用」。AI應用於各行各業，因此，大同大學除了加強工程學院、設計學院、經營學院相關AI研究之外，也將AI普及至通識課程中，不管什麼系的學生都能將AI應用在自己的專業領域。

▲▼大同大學校長、教授針對AI議題採訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲大同大學何明果校長針對AI發展提出看法和見解。

大同大學校長何明果點出，未來競爭力在於「能源、環境」兩大方向，「如何有效率的運用AI，使得不同領域能以最小耗能發揮最精準應用，就是核心競爭力」，大同大學很早就開始在智慧能源管理等方面下功夫，成立能源與儲存中心，如今跟隨時代變化轉型成ESG校級中心，關注環境與永續議題，另也增加AI校級中心，並邀請約50家育成廠商進駐大同校園形成產業研究聚落，全方位整合技術、配合政策協助產業轉型提升，學生在校園裡就能真正做到將理論與實務結合，解決實務問題，更有把握銜接職涯。

何明果校長一直致力打造更好的校園環境、更友善的收費，吸引更多人才加入大同大學，積極向在各領域優秀傑出校友募款，推動「私立大學、公立收費」的目標，此舉獲得許多校友熱情相挺，大同大學電機系校友、中美晶集團榮譽董事長盧明光，啟碁科技董事長謝宏波、前鴻海副總裁戴正吳，共同號召校友加入，目標募得5億元，達成補助全校學生學費，每人每年1.5萬元，加上教育部補助私立大專校院學生學費1年3.5萬元，現在大同大學學生一年可獲5萬元補助，相當於公立大學收費。除此之外，大同大學設有「麻省理工學院林挺生獎學金（T.S.Lin Fellowship）」，每年9萬美金獎學金，供台灣學生申請，以大同大學研究生優先。2024年5月有一台灣學生，獲推薦頒給9萬7千美元（約合新台幣310萬元）。

▲▼大同大學校長、教授針對AI議題採訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲大同大學的辦學理念是希望能讓學子以更務實的方式就學，在良好的學習環境中學習所長，畢業後順利投入職場成為即戰力。

身為帶領大同大學前進的掌舵手，何明果校長談及未來高等教育時，再次展現大器格局，將視野拉高至「品德教育」層級，他認為在追求發展的過程，會出現許多新事務挑戰每個人的道德良知，「從技術的觀點來看，幾乎想的到的就做得出來，但我們心中必須有一把尺，判斷什麼事情可以挑戰或需要堅守底線」，才不至於在浪潮中迷失方向。在校長何明果引領下，大同大學校園小巧、人數不多，卻是處處充滿活力生機，研究實踐成果斐然。資訊工程學系講座教授、前工學院院長許超雲，分享了他和資工系謝禎冏教授、研發長黄維信，各自帶領學生完成AI相關研究成果。

▲▼大同大學校長、教授針對AI議題採訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲資工系講座教授、前工學院院長許超雲分享師生團隊的AI相關研究成果。

例如在鐵道交通工程中使用的「AI軌道巡檢」，由大同大學研究團隊與台鐵合作，打造架設攝影鏡頭的檢測平車，取代人工巡查軌道，把拍攝影像回傳，由後端AI辨識系統進行分析比對，能標示出扣件脫落或安裝錯誤的位置及斷軌辨識，以減少道工半夜作業容易視覺疲勞、造成判斷失誤的壓力，更加保障運輸貨物、乘客的安全。實測證明系統實用性高，就連台北捷運軌道也採用，更獲得中華智慧運輸協會「智慧運輸應用獎」的肯定；參與研究計畫的學生則以此經驗與成果，獲得95萬元U-Start創業競賽的創業獎金成立新創公司，真正做到學以致用。

▲▼大同大學,何明果,AI,許超雲,王佳琪,新鮮人。（圖／大同大學提供）

▲AI軌道巡檢系統能協助夜間工作的軌道檢測員減少失誤率。（圖／謝禎冏教授提供）

另外「AI道路智慧巡查與標誌辨識」是透過5G訊號，將國道拍攝影像回傳至後端管理系統，協助辨識國道設施缺失、道路坑洞等，幫助巡查人員提高作業效率；而後提供公路局進行全台省道影像拍攝，建立更完整的公路設施標誌管理作業流程，並提高用路人的交通安全。

與業界合作的「AI揚聲器品質檢測」，則是結合自動化機械手臂自動夾取揚聲器，將其放置至隔音設備中，再啟動檢測系統，以AI判斷揚聲器品質是否符合規格，讓過往因為每日檢測大量揚聲器，而出現疲勞誤判、或因音頻訊號造成聽力傷害甚至患上身心症的聽音員，能夠不再經歷職業傷害。這些成果正是許超雲教授認為AI對於生活的最佳應用，也是大同大學務實的辦學精神，他笑說之後仍要持續「用最少的力氣，做會讓人幸福的事」。

▲▼大同大學校長、教授針對AI議題採訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲許超雲教授以大同大學精神「正誠勤儉」傳道授業，希望學生能貢獻所長回饋社會。

針對另一項全球關注的永續議題，大同大學事業經營學系主任王佳琪十分有感，她與機械與材料工程學系副主任邱六合教授攜手合作，參與企業低碳化及智慧化轉型，在「經濟部工業局金屬產業智慧及低碳化升級轉型輔導計畫」中，幫助傳統中小企業進行ESG和碳盤查的評估和診斷，去年啟動計畫至今年6月已協助了15家金屬相關企業。

王佳琪舉例，碳盤查評估善診斷，就像營養師協助減重一樣，必須先了解身體哪一個部位需要減重，才能擬訂瘦身方針。碳盤查團隊事先了解生產製程、人力系統編排、確定碳排放熱點之後，就能量身訂做「減碳策略」，提出智慧化改進方式、制定減碳路徑圖。如果沒有專業團隊介入，很多企業無從得知自身的碳排熱點是什麼？在哪裡？更無法著手改進。

對企業來說，大至改善生產機具、導入智慧化系統，小至替換空調照明系統等，碳盤查團隊能為其規劃出一套完整全面的碳減排計畫；而機械材料、電機團隊則是動手實踐的最強隊友，例如改造老舊連續爐使其低碳化、協助導入機聯網與EMS系統使生產設備智慧化，都能幫助企業降低成本、達到永續經營目標。

▲▼大同大學校長、教授針對AI議題採訪。（圖／記者湯興漢攝）

 ▲大同大學事經系主任王佳琪認為產官學合作，有利於讓學生能將理論結合實務，更清楚未來就業狀況。

王佳琪主任認為大同大學師生團隊的努力，除了盡力實現淨零碳排放，對環境友好之外，亦有助於提高企業的國際市場競爭力，成就雙贏局面，學生能擁有理論結合實務的體驗，讓未來銜接職場更有即戰力；目前政府針對綠色經濟也推出了許多相關考照，大同事經系就有同學通過iPAS經濟部產業人才能力鑑定，獲得「淨零碳規劃管理師」證照；學校也規劃了「綠色經濟與永續管理」課程談國際趨勢、政府政策等，以及校園低碳主題比賽，讓學生們盡情發揮創意，參與打造永續美好的未來。

▲▼大同大學,何明果,AI,許超雲,王佳琪,新鮮人。（圖／大同大學提供）

▲大同大學交通便利。（圖／大同大學提供）

即將進入大學的新鮮人在大同大學裡，能透過專業領域學習和動手實作，確立好專業基礎、載入「AI魂」，把握資源與機會豐富自己的大學生活，增強職場競爭力做好做滿。

▲▼大同大學,何明果,AI,許超雲,王佳琪,新鮮人。（圖／大同大學提供）

▲大同大學提供每生每年1.5萬獎學金，不限國籍、沒有成績門檻。（圖／大同大學提供）

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