凱米颱風遠離台南　勞工局提醒事業單位考量留意天然災害出勤及工資給付規定

▲台南市勞工局提醒，勞工如因居住地仍有災害或上班路途仍有窒礙，雇主應考量勞工安全，依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」辦理。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

中央氣象署資訊，26日台南風力及雨量預測未達停班停課標準，市府25日晚上8時宣布，26日照常上班、照常上課，勞工局提醒，勞工如因居住地仍有災害或上班路途仍有窒礙，雇主應考量勞工安全，依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」辦理。

勞工局長王鑫基表示，雖台南市26日未達停班停課標準，惟鄰近縣市有部份地區仍有停止上班上課之情形，且天然災害過後，台南市部分地區積水尚未退，依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，如勞工工作地、居住地或上班必經途中任一轄區首長已通告各機關停止上班，或如因災後交通阻塞，無法返回工作崗位，因而未出勤者，雇主宜不扣發工資，亦不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，且不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。

勞工局局長王鑫基進一步指出，颱風帶來強風及豪大雨造成電力中斷、道路邊坡土石滑落、河道淤塞及路面、橋樑、堤防、房屋毀損等災情，勞工從事電力修復應注意防止感電及墜落，從事河川護堤及清淤工程等鄰水作業需注意水位暴漲，道路修復工程要注意是否有岩石滾落及飛落，邊坡擋土工程則易有崩塌及土石流掩埋災害，橋樑拆除與房屋修復更常發生墜落及倒塌災害；至下水道清淤、地下室清理等作業要小心缺氧、中毒危害及是否因潮濕而引發用電設備及線路漏電情形。勞工局再次提醒，勞工執行前開職務時如發現有立即發生危險之虞，得在不危及其他工作者安全情形下，自行停止作業及退避至安全場所；事業單位亦應明確告知勞工，如未能達成任務，不會予以不利之處分。