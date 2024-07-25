台南後壁淹大水！多處橋梁和路段封閉　虎山里一處禽場快滅頂

▲白河、後壁地區淹水嚴重，淹水位有深達2米左右，警、消救援都需搭救生艇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

因颱風帶來豪大雨，造成八掌溪潰堤、白水溪暴漲，台南市白河、後壁區多處淹大水，多處橋梁和路段都被白河分局警方封閉，並有多戶民眾受困，其中虎山里有一處禽場因鄰近的溪水暴漲，幾乎快滅頂，警方忙於救人救災，禽場所養家禽兇多吉少。

25日凌晨0時凱米颱風從宜蘭縣南澳鄉登陸，帶來巨大雨量，在八掌溪一帶更出現「水淹大腿深」的災情，白河警分局於25日上午9時許獲報，有民眾受困在後壁區菁豐里某民宅，需要警方前往協助救援，後壁分駐所立即派員前往，到場時發現該區域已全面淹沒，無法分辨道路與河川及農田位置。

然民眾仍受困潭底湖民宅內，情況十分危急，後壁分駐所立即與後壁消防分隊、後壁區公所、菁豐里里長等一行人徒步進行救援工作，先涉水前進到潭底湖範圍內再搭乘橡皮艇，進入淹水民宅鐵皮屋內，將受困於屋內之64歲男子救出，並將其安置在後壁區公所。

下午後壁區上茄苳里一處平房因位於田中央，周遭河道及灌溉渠道溢流，農田瞬間被渾濁的滾滾泥水淹沒，同住的一家四口受困，其中兩名7旬張姓夫妻行動不便，家屬趕緊通報警消，白河分局後壁分駐所獲報立即派員前往協助救災，到場時水深及膝，警方立刻下船艇前往救人。

警方到場見滾滾黃水不斷灌入民宅，原本遮風避雨的家全都泡在水裡，看著大雨持續不斷的狂瀉而下，淹水情況越來越嚴重，甚至連人都快慘遭滅頂，在白河警分局後壁分駐所員警及消防隊員合力救援下，利用橡皮艇將困在屋內的2男2女（張男77歲、許女72歲、張男52歲、張女41歲）順利救出，並將4人安置在後壁區公所。

受凱米颱風影響，致災性豪大雨不斷，從山區匯入的水量已超過八掌溪堤能夠負荷的程度，加上白水溪水暴漲已造成多處淹水情形，白河分局轄內部分橋樑與道路均已封閉，其中虎山里一處禽場淹水的水位高到禽場快滅頂，不知場主是否在颱風前有預作防範措施，否則所養家禽可能兇多吉少。



白河分局請民眾隨時留意自身安全，如需警方協助，請撥打110，警方立即到場協助。