高雄累積雨量「飆破1500mm」！他愣：這種雨下在各縣市也會淹

▲原PO看到雨量圖驚呆。（圖／翻攝自PTT）



記者施怡妏／綜合報導

凱米颱風25日清晨雖然已出海，但強颱帶來超大豪雨重創高雄，從市中心到郊區多處嚴重淹水，中央氣象署統計，從24日0時至26日上午8時，排行前20名中有8處測站位於高雄、7處位於屏東，其中，高雄市茂林區多納林道測站測得累積雨量達到1824毫米，就有網友驚呼，這種雨量不管下在台灣哪裡都會淹水。

有網友在PTT發文，「高雄這種降雨量，淹水也是非戰之罪吧？」高雄累積雨量勇冠全台，不到2天的時間，就下超過1500毫米的雨量，第一次看到雨量圖從紫色變灰色，「這種雨量不管放到哪個縣市都照樣淹水成災吧，太恐怖了，大家應該共體時艱，少點譏笑，希望受災居民都能一切平安，天佑南部」。

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貼文曝光，網友點頭表示，「這種雨放台北更嚴重」、「本來就是，高雄人這次真的委屈了」、「這次下得太大，淹水真的正常」、「史詩級強降雨」、「這雨量放在各縣市必淹」、「這雨量真的誇張，真的不管哪裡都會淹」。

中央氣象署統計，從24日0時至26日上午8時，全台累積雨量南部地區紅到發紫，甚至趨近粉色，高雄雨量飆破過往紀錄。累積雨量排行第1名的是高雄市茂林區多納林道測站，測得雨量1824毫米；其次為屏東縣尾寮山1582.5毫米、嘉義縣奮起湖1539.5毫米。此外，排行前20名中有8處位於高雄、7處位於屏東、5處位於嘉義，全都集中在南部，累積雨量均超過1200毫米。

▼高雄市超大豪雨狂炸，不少道路全都被泥水淹沒，遍地都是馬路如黃河。（圖／翻攝自記者爆料網）