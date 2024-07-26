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社會 社會焦點 保障人權

地下室變滯洪池！水淹3樓高「800汽機車滅頂」　住戶哀：快幫抽水

記者許宥孺、吳世龍／高雄報導

凱米颱風昨(25日)強襲高雄，三民區一棟大樓地下室遭豪雨灌入，車道出口竟直接被雨水「填平」，地下室水淹3層高，800輛汽機車全滅頂，社區1000戶至今無電可用。市府和國軍昨晚到場協助抽水，不過效果有限，住戶則無奈嘆「財產都在裡面」，希望市府加派人手機具。

▲三民區大樓淹水。（圖／記者吳世龍攝）

▲三民區大樓昨遭暴雨灌入，地下室淹水三層樓高。（圖／記者吳世龍攝）

▲三民區正興里一棟大樓地下室發生嚴重淹水災情 。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲三民區正興里一棟大樓地下室發生嚴重淹水災情 。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲三民區正興里里長沈秀玲。（圖／記者吳世龍攝）

▲三民區正興里里長沈秀玲。（圖／記者吳世龍攝）

當地里長沈秀玲表示，這棟大樓地下室從1樓淹到3樓，裡面約有300多輛汽車、500多輛機車，包括保時捷、BMW大七豪車都在泡水，這是大樓內部因素所造成，昨日早上下雨，大樓水閘門未關，導致水全流進去，而大樓也未通知住戶移車，造成嚴重災害損失。昨日她通報後，台電先派6組機具到場抽水，不過抽水速度太慢，而大樓電器設備是在地下室1、2樓，在水沒有抽乾的情況下，台電無法進場搶修，因此該棟社區約有1000戶無電可用。

沈秀玲表示，該棟大樓無法申請補助，第一是私人產權，第二是人為因素，現在她只能動用國軍來協助住戶抽水。至於還要多久才會完成，沈秀玲直嘆很難說，從昨晚林欽榮副市長和區長戴著國軍到場，幾個鐘頭過去水位仍很高。

▲三民區大樓淹水。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼國軍昨晚到場協助抽水。（圖／記者吳世龍攝）

▲三民區大樓淹水。（圖／記者吳世龍攝）

住戶表示，昨天早上將近9點，水就淹到大腿根部，從來沒淹過這麼誇張，希望市府幫忙補貼。

有住戶氣憤地表示，「不是社區沒有做防水閘，而是寶珠溝的水外溢時，另一棟淹完就換我們了，請官員沒有到場察看就不要憑空想像，有沒有做閘門請自己來看，當時水壓有多大，不是站在那邊想就可以解決民生，社區住戶已經很可憐了，麻煩來幫忙抽水，住戶的財產都在裡面」。

高雄市長陳其邁今日受訪時表示，平地所下的雨量是最高，單日連續24小時雨量是967毫米，超越了在2010年重創高雄的凡那比颱風的867毫米，是比當時我們在市區受災最嚴重的2010年的雨量下的還來的大。再者，昨天高雄25個495萬噸的滯洪池的水量，在早上約10點左右也適逢百年大潮，兩個加起來的作用，就造成宣洩水量不及，119條主要河川，昨天也全部都是滿水位。

陳其邁接著說，昨天接近中午的時候，高雄市不管是滯洪池、相關區域排水設計都已經達到飽和點，以楠梓跟仁武為例，就已經超過了200年的防洪頻率，在岡山、橋頭部分也超過了100年的防洪頻率，以至於淹水。這部分，我想我們也必須因應超大豪雨或乾旱這種極端氣候來做調整。

至於抽水機部分，陳其邁表示，包括水利署跟國防部，以及高雄市所有水利局、環保局、工務局等等相關的局處，以及其他沒有淹水的公所的所有的抽水機，今天早上8點在三民區本和里成立前進指揮所，由林欽榮副市長親自督導在市區重建的相關工作。

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