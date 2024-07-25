凱米重創南台再奪1命！累計3死380傷　1296件積水未退

▲高雄旗山土石流衝民宅，夫妻遭到活埋，妻子順利獲救，丈夫卻慘死。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者陸運陞／新北報導

凱米颱風狂雨侵襲，雖然目前中心已離開台灣，但全台積、淹水災情暴增至1468件，目前未退水仍有1296件，台灣南部多處淹水成為重災區。而高雄市大樹區及旗山區各發生一起民宅遭土石流沖入，又新增一名民眾死亡，此次颱風已造成全台3死380傷。

本次凱米颱風襲台，南部地區傳出多起淹水及相關災情，目前各縣、市累積雨量為高雄市茂林區多納林道1002毫米、高雄市茂林區多納860毫米、屏東縣三地門鄉尾寮山857、屏東縣瑪家鄉瑪家812.5毫米、高雄市六龜區大津806毫米、嘉義縣竹崎鄉奮起湖791毫米、嘉義縣竹崎鄉石磐龍783毫米。

而海難部分共7件，其中坦尚尼亞籍貨輪「FU -SHUN」在高雄港外海19浬處傾斜並有下沉情況，船上有9名緬甸籍船員；今天早上6時31分下沉，因現場風勢過強，目前仍無法尋獲事故船及待救船員，搜救人員持續搜尋中；至於其餘6件擱淺案，全數船員及船隻都平安無事。

▲凱米颱風重創高雄旗山。（圖／記者賴文萱翻攝）

中央災害應變中心統計，本次風災造成全國曾停電737669戶、曾停水70593戶、基地台137座故障、市話中斷133戶，令收容處所共開設151處，收容安置共2305人。根據統計從前天（23日）0時至今天（25日）下午1時，高雄茂林區、屏東三地門、宜蘭縣大同鄉、嘉義縣竹崎鄉，累計降雨量破千毫米。

全台在交通部分，預警性封路計38處，受災阻路段4處，包括南投縣水里鄉台16線，發生邊坡落石坍方，雙向無法通行，屏東縣東港鎮台17線路面積水，排除時間都在評估中。南投縣水里鄉及信義鄉台21線78K至116K發生邊坡坍方、路面淹水及路外雜木倒塌，高雄市大樹區台29線竹寮路路段，則仍有路面積水。