賴清德承諾「中央全力協助地方」　把災情降到最低

▲台南市東山消防分隊出動2車3人1義消，於下午1時30分將34歲陳姓臥床女子搶救脫困，交新營消防分護車送醫。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者陶本和／台北報導

「凱米」颱風中心於25日清晨離台，不過這強風與豪大雨，造成各地陸續傳出災情，也發生人員傷亡和部分道路、鐵路阻斷事件。對此，總統賴清德表示，中央和各地方政府的防救災系統，都已經全面啟動，國軍也於中午提前結束漢光演習，轉為投入防災和救援任務，中央各部會會全力協助地方政府，將災情降至最低。

賴清德表示，今天「凱米」颱風中心雖已在清晨離台，然而這兩天的強風、豪大雨，造成各地陸續傳出災情，也發生人員傷亡和部分道路、鐵路阻斷事件。

賴清德指出，中央和各地方政府的防救災系統，都已經全面啟動，國軍也於中午提前結束漢光演習，轉為投入防災和救援任務。中央各部會會全力協助地方政府，將災情降至最低，在颱風過後，也會協助受災民眾盡早恢復日常生活。

賴清德說，接下來受到颱風環流與西南風旺盛水氣影響，除了中南部山區易有超大豪雨，苗栗以南平地，也有持續短延時豪雨或短延時大豪雨發生，必須嚴加戒備。他請國人在颱風警報、豪大雨警報尚未解除前，密切注意最新防災資訊；也請在近日減少前往山區、溪邊或海邊等地；低窪地區更要留意海水倒灌及積淹水狀況。

▼凱米颱風造成台北零星災情 。（圖／記者黃克翔攝）

