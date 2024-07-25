車主注意！新北市下午5點開啟水門　紅黃線停車至明早7點

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

凱米颱風目前已減弱為中度颱風，新北市長侯友宜下午再度召開災變中心第6次工作會報，而為供民眾通行及停車，預計今傍晚5點開啟橫移門、越堤道及堤外停車場，而紅黃線及校園開放停車到明上午7點前。侯友宜表示，新北目前雖風雨漸緩，但東北角最大陣風仍可達11級、浪高達6米，已累計開單128件共勸離1009人，將持續開單勸離。

凱米颱風目前位於新北市西方180公里海面上，以每小時16公里速度，向北北西轉西北移動，七級暴風半徑維持250公里，強度持續減弱，移動緩慢，新北市災害應變中心維持一級開設。

天氣風險管理團隊研判，新北市風雨漸緩，晚間東北角陣風最大約10級，市區約3至6級，現在到晚上新北市還會有40至70毫米雨量。預估深夜至明凌晨解除新北陸上颱風警報、明清晨至上午解除海上颱風警報，後續沒有西南氣流，明水氣主要影響中南部地區。

侯友宜表示，為供民眾通行及停車，預計今傍晚5點開啟橫移門、越堤道及堤外停車；並強調，災變中心仍一級開設，將會密切觀察，「至於明天是否上班上課，稍後工作小組討論後，會盡快協調北北基桃」，再跟大家報告。他表示，這次新北市沒有損失重大災情，就算是小災情也要盡快恢復，再來就是讓市民安全無虞。