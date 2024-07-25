LIVE／南部總雨量「上修2200毫米」　氣象署最新說明

生活中心／綜合報導

中央氣象署今(25日)持續針對凱米颱風發布陸上警報，雖然凱米暴風圈將逐漸脫離台灣陸地，但根據氣象署最新預測，中南部總雨量上修，最高達到2200毫米。氣象署將於14時40分說明颱風最新動態，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

凱米下午13時的中心位置在馬祖南方約 130 公里之處，以每小時11轉19公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒 38 公尺（約每小時 137 公里），相當於 13 級風，瞬間最大陣風每秒 48 公尺（約每小時 173 公里），相當於 15 級風，七級風平均暴風半徑250公里。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象署說明颱風動態。（圖／氣象署YouTube）

根據氣象署公布最新預測，未來24小時累計雨量，新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣山區都達到停班課標準。氣象署上修中、南部地區總雨量預測，高雄屏東平地1200豪米、山區2200豪米，嘉義台南平地1100豪米、山區1800豪米，台中至雲林平地900毫米、山區1800豪米。

氣象署提醒，颱風為台灣帶來旺盛西南風氣流，水氣移到台灣上空，使得中南部雨勢明顯，近山區連續性大雨或豪雨，目前也觀測到颱風東西走向有對流發展，代表降雨旺盛，不斷強對流移入陸地。

▲中南部總雨量預測上修。（圖／氣象署） ※點圖放大