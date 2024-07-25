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凱米一口氣休5天？他驚問「1地區」再放颱風假　PTT炸鍋了

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,口罩,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲全台幾乎放了2天颱風假。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

「還有人在幻想明天不用上班嗎？」一名網友看了未來雨量預測圖，南部仍出現紅色警戒，對此讓他好奇拋問，看來今晚只能早點睡，「不然就是自主請假放5天。」文章曝光後，有網友知足回應，「兩天了我爽夠了，明天Happy Friday」；但不少網友認為，「南高屏淹水有機會，基北北桃乖乖上班！」

一名網友在PTT以「還有人在幻想明天不用上班嗎」為標題發文，他看到一張26日預測雨量圖，北部呈現藍色（1至15mm）中部呈現綠橘色（30至70mm），南部與山區則呈現綠-暗紅色（30至130mm）。

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對此，原PO好奇拋問「明天的雨量是這樣，風就不用說了，颱風已經遠離了，還有人在那邊期待明天放假的嗎？只能說早點睡，不然就是自主請假放5天。」

底下網友熱議，「高雄都淹水了，不放假嗎？」「高雄一定會放啦，現在風雨大得可怕」、「南高屏淹水有機會，基北北桃乖乖上班」、「高雄很可能不用上班」、「高雄淹水了應該穩放了，總要給人一天掃地好嗎」。

不少人認為，放2天已經知足了，「兩天了我爽夠了，明天Happy Friday」、「部門已經在預定下午茶了」、「明天去上班很好啊，已經兩天連假了，順便處理一下股票」、「上1天放2天還好啦」。

氣象署預報員劉宇其指出，今（25日）白天新竹以南降雨量非常大，中南部不排除發生超大豪雨，其他地方也局部性大雨出現，晚上降雨稍微趨緩，明天中南部仍有局部豪大雨發生。台灣仍在暴風圈影響之下，新竹以南留意劇烈風雨，中南部防範超大豪雨。

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