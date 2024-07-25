沒辦法放颱風假！苦苓列出「13種工作人員」：還要冒險加班

▲災情傳出，警消趕赴現場救援。圖與本文無關。（資料照／記者林東良翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

凱米襲台，不少縣市連放兩天颱風假。然而，並不是所有職業都可以跟著放假，作家苦苓就列出13種颱風天仍要上班的人員，也歡迎大家留言補充。貼文曝光後，引發底下網友討論。

作家苦苓在臉書上發文表示，有些人員不但沒有颱風假，甚至還可能需要冒著風雨加班。接著他就列出13點，包含台電的搶修人員、各地救難人員、公共交通運輸人員、電視台記者、氣象局工作人員、水利局檢查人員、各地超商或超市的店員、防災中心的公務員、道路管制及搶通人員、醫護人員、社區的保全管理員、總在待命中的警消、協助救災的國軍。

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貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我們家這的早餐店、麥當勞、全聯和黃昏市場都有開，大家都辛苦了」、「很多工廠都是24小時運作，即使放颱風假，當班的作業員和輪班工程師仍舊要上班，還得排班巡視無塵室有沒有漏水」、「還有送超商的物流司機」、「我是護理師，昨天、今天都有上班」、「在室內不時聽到救護車警笛聲，真是辛苦這些救難人員」、「感恩在全台各地，用心守護我們生命安全的每一位辛苦的工作人員」。

行政院人事行政總處都會在網站上公布各縣市「是否停止上班上課」，不過在說明欄位就有提到，停班停課情形的適用範圍為「各級政府機關及公、私立學校」；至於交通運輸、警察、消防、海岸巡防、醫療、關務等業務性質特殊機關（構），「為全年無休服務民眾，且應實施輪班、輪休制度，如遇天然災害發生時，其尚無停止上班之適用」。