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社會 社會焦點 保障人權

更強雷雨帶來襲！高雄「暴雨遇滿潮」淹一片　多處道路封閉

 

記者賴文萱／高雄報導

凱米颱風中心雖然已經離開台灣，但暴風圈及西南風帶來的豐沛雨量，讓高雄地區多處傳出積淹水災情。天氣粉專「台灣颱風論壇」示警，新一波更強的雷雨即將開始，高雄許多地方已經淹水，同時又進入滿潮階段，沿海地區務必注意海水倒灌。目前，高雄多處道路因為積淹水暫時封閉實施交通管制，呼籲民眾非必要勿外出。

因受凱米颱風影響，交通管制如下：

  一、台20臨105線(梅山口~向陽)路段，於24日7時實施預警性封閉。

二、「南橫公路台20線梅蘭明隧道路段」原施工改道通行河床便道，為維護用路人行車安全，自23日17時恢復主線通行。

三、台20線(勤和至復興)路段，於24日18時實施預警性封閉。

四、藤枝國家森林遊樂區7月24-25日預警性休園。

五、台29線預警性封閉路段4處，視實際狀況滾動檢討開放時間。

（一）那瑪夏區台29線臨11便道（那瑪夏至五里埔路段)，於24日18時實施預警性封閉。

（二）那瑪夏區台29線(民生橋) ，於25日5時實施預警性封閉。

（三）那瑪夏區台29線(民權橋) ，於25日7時30分實施預警性封閉。

（四）甲仙區台29線（楠梓仙溪橋) ，於25日6時15分實施預警性封閉。

（五）那瑪夏區台29線錫安山路段，道路嚴重淘空，無法通行。

（六）那瑪夏區台29線南沙魯往甲仙方向，老人溪前道路崩塌，單線通行。

六、台20線(撒拉阿塢橋)於25日7時實施預警性封閉。

七、茂林區高132線道路多處樹木倒塌，無法通行，等到雨勢稍緩，工程人員處理後調整開放通行

▲▼五甲媽祖港橋東西向封閉。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲五甲媽祖港橋東西向封閉。（圖／記者賴文萱翻攝）

▼恐怖豪雨彈猛炸，「高雄幾乎泡水裡」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市鼓山分局周邊道路也淹水，被民眾說是分局受困 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

颱風暴雨彈持續狂轟，高雄多處區域紛紛出現積淹水災情，不少網友在網路傳照片回報，只見市區多處馬路淹成「黃河」，停放在外的汽機車也都泡在水裡，稍早五甲媽祖港橋也傳出淹水，目前東西向封閉。

▲▼恐怖豪雨彈猛炸！「高雄幾乎泡水裡」　陳其邁：接200件災情。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼恐怖豪雨彈猛炸！「高雄幾乎泡水裡」。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼恐怖豪雨彈猛炸！「高雄幾乎泡水裡」　陳其邁：接200件災情。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今早召開災害應變中心工作會議，他表示，累積在過去24小時，山區如茂林已達1000毫米雨量，預估今天山區雨量會達500-600毫米；平地部分地區，在美濃、岡山、燕巢時雨量超過100毫米。滯洪池因雨量暴增也都幾乎接近滿水位，會隨時注意相關滯洪池及水門、抽水機運作狀況，隨時做機動調整 。

美濃地區旗山溪滿水位，美濃湖也因上游積水造成溢堤現象，已跟地區指揮官軍方聯繫，密切注意水情狀況，隨時做預防性人員撤離。

▲▼恐怖豪雨彈猛炸！「高雄幾乎泡水裡」　陳其邁：接200件災情。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲凱米豪雨猛襲，陳其邁表示，截止目前已接獲約200件災情。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁強調，這一波大雨會持續到今天晚上甚至到明天凌晨，提醒民眾仍有強風豪雨盡量減少出門，尤其低窪或是溪邊海邊請勿前往，勿前往沒有必要的行程。至於目前災情統計，約通報200件災情，大概屬於路樹倒塌、部分積淹水狀況，局部積淹水狀況有些已排除，但因持續下雨，仍會注意強降雨狀況，會迅速做處理。

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