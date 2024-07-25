妻赴澳留學劈腿　日本網紅「感謝小王」3人行同居生活神展開

▲日本料理網紅「Soy王子」妻子出國留學，沒想到在海外另交新男友。（示意圖，unsplash）

圖文／鏡週刊

近日，一名日本人夫於社群媒體自爆妻子在海外留學期間結識了一位新歡，學成歸國時竟將新歡帶回家，然而，人夫不僅沒有暴跳如雷，反而大表歡迎，3人竟神展開同居生活，還大方將日常相處畫面公開，引發眾人熱議。

綜合日媒報導，日本料理網紅「Soy王子」與小6歲妻子結婚快3年，今年1月妻子赴澳留學，Soy王子5個月後意外得知妻子在那裡結識了一位新歡，新男友也是日本人，妻子準備返國時，竟打算讓新男友同行，帶回家一起生活。

可是，Soy王子得知後不僅沒有醋意橫生或勃然大怒，反而落落大方歡迎新男友的到來，「妻子在海外生活不易，新男友能夠陪伴在旁並給予支持，我真誠地表示感謝」，認為妻子願意跟新男友交往，說明他是一位非常有趣的人，自己也期待與他聊天。

▲日本料理網紅「Soy王子」妻子將新男友帶回家中一起同居，三人相處融洽。（翻攝X@Soy16925506）

妻子返國後，3人開始一週的同居生活，Soy王子也在社群媒體大方公布他們的日常點滴。即使妻子和新男友在他面前親密互動，他也絲毫沒有吃醋，彼此相處十分融洽，甚至妻子和新男友發生爭執，Soy王子還會在一旁當和事佬。最後他還寫了感謝信給妻子新男友，也一同直播回答網友的提問。

當一週同居生活到期，新男友照原定計畫離開，Soy王子還不捨地送別，並表示他可以隨時回來。這段奇特的「三人行」關係引發關注，許多人對此感到困惑，甚至有人懷疑Soy王子是壓抑著悲傷，不過，Soy王子受訪時澄清自己並未受到妻子與新男友強迫，他反而很感謝對方，因為對方的幫助，妻子才能在海外過著幸福的生活，「能看到妻子幸福，我為什麼要難過呢？」



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