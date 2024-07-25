旗山溪滿水位溢堤！陳其邁急衝現場勘災　美濃不排除預防性撤離

▲旗山溪滿水位溢堤，陳其邁急赴現場勘災。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

根據中央氣象署資料顯示，受凱米颱風暴風圈及其外圍環流影響，今（25）日高雄市有局部大豪雨或超大豪雨情形，從今天0時至中午12點累積雨量已破千毫米，各地陸續發生積淹水及樹倒災情。高雄市長陳其邁因旗山溪已滿水位溢堤，今也急赴美濃勘災。

陳其邁於第三次工作會議指示各局處務必堅守崗位，全力救災，也呼籲民眾注意超大豪雨、大雷雨即時訊息，持續提高警覺，非必要避免外出，注意自身安全。

▲▼凱米颱風帶來強烈風雨，高雄市長陳其邁前往美濃勘察，了解當地受災情形。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於美濃地區狀況，陳其邁指出，旗山溪已經滿水位，美濃湖也因為上游集水相當多，造成溢堤的現象，已經要求地區指揮官密切注意水情狀況，也與軍方聯繫，隨時進行預防性的人員撤離。

陳其邁表示，雖然颱風中心位置已經離開台灣，但是夾雜的暴風圈及西南風所帶來的豐沛雨量，已在山區累積達到1000公厘的雨量，市區時雨量也超過100公厘，因此滯洪池也因雨量暴增，幾乎接近滿水位。

他也請水利局及相關局處持續掌握淹水潛勢地區抽水機預佈情形，注意滯洪池以及各個水門的運作與抽水機運作的狀況，加強因應，並針對河道、下水道進行清淤及垃圾清除。

▲陳其邁前往美濃勘察，了解當地受災情形。（圖／記者賴文萱翻攝）

此外，針對高雄市土石流警戒區域，陳其邁也請水利局持續掌握最新情資，通知民政局、社會局及區公所針對潛勢區保全戶進行撤離及適當之安置，持續落實撤離及更新數據，並注意收容人員安全；他指示基於安全考量，不宜在夜間視線不佳時段進行撤離作業，另也請消防局、衛生局等局處預先規劃對於重病急難需求者之緊急救助措施或替代方案。