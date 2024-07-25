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社會 社會焦點 保障人權

獨／直擊鼓山漂漂河！開車像開船「看嘸路」　機車防淹奇景曝　

記者吳奕靖／高雄報導

真的很誇張！高雄市到底淹得有多嚴重，記者實際開車走了趟鼓山，發現九如四路整條馬路都嚴重積水，水也都快要淹進住家，開車水花四濺就像是在「水上行車」，而民眾怕自己的車子被淹，都紛紛停到十字路口中間的空位，機車也擺到分隔島，形成特殊景象。

▲高雄鼓山九如四路的淹水情況，車好像開在溪流當中 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鼓山九如四路的淹水，車輛都停在路口。（圖／記者吳奕靖攝）

就在今天（25日）中午，記者開車實地採訪，車輛行經九如四路時，發現道路積水高度大約快接近半個輪胎高，兩側的住家也都快被淹進去，而車開在馬路，兩旁的水花四濺，甚至雨水加上路上激起的水，擋風玻璃全遮蔽，幾近看不到眼前的道路，記者也只能緩慢前進。

▲高雄鼓山九如四路的淹水情況，車好像開在溪流當中 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鼓山九如四路的淹水情況，車好像開在溪流當中 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鼓山九如四路的淹水情況，車好像開在溪流當中 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲雨水跟噴濺的水花遮蔽了眼前道路 。（圖／記者吳奕靖攝）

而記者也發現，過去鼓山區九如四路周邊鼓山三路、翠華路都會淹水，所以民眾會把車輛停在尚未拆除的九如陸橋上，不過現在已經拆了，沒有了高處，只好把車停在十字路口地中間，一塊區域大約停了近10輛車，變成「車輛拒馬」，而機車更是直接擺在分隔島上，形成一個特殊景觀。

▲高雄鼓山九如四路的淹水情況，車好像開在溪流當中 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鼓山三路的淹水情況，積水深度達半個輪胎高 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鼓山九如四路的淹水情況，車好像開在溪流當中 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲車輛開過之後，看到激起的水花 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鼓山九如四路的淹水情況，車好像開在溪流當中 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲積水高度快超過一個輪胎，兩旁住家都淹進去。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄鼓山九如四路的淹水情況，車好像開在溪流當中 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲車輛就停在十字路口當中，機車就擺在分隔島 。（圖／記者吳奕靖攝）

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