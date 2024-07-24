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快訊／空中狂繞圈82分鐘！釜山航班返高雄　挑戰4次終驚險降落

▲▼凱米暴風強襲！釜山航空返高雄航班「空中狂繞圈」，挑戰4次降落成功。（圖／翻攝flightradar24）

▲凱米暴風強襲！釜山航空返高雄航班「空中狂繞圈」，挑戰4次降落成功。（圖／翻攝flightradar24）

記者賴文萱／高雄報導

強颱凱米撲台，強風豪雨打亂空中交通，不少航空公司也宣布航班停飛，不過，今（24）日下午釜山航空從釜山返回高雄的BX795班機卻沒停飛，維持正常起降。但就在BX795班機準備降落高雄小港機場時，疑似受到強風影響，不斷緊急拉回重飛，超過6000位航空迷在線上關注幫集氣，最後總算在下午2點42分順利降落，結束這場驚魂記。

釜山航空BX795航班表定在南韓時間上午11點25分從釜山起飛，原訂台灣時間下午1點20分降落高雄小港機場，但受到凱米颱風帶來的強風下，在班機準備要降落小港機場前，多次拉回重飛，驚險的過程引來超過6000名航空迷在線上關注幫集氣加油。

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▲▼凱米暴風強襲！釜山航空返高雄航班「空中狂繞圈」，挑戰4次降落成功。（圖／翻攝flightradar24）

▲釜山航空返高雄航班「空中狂繞圈」，挑戰4次終於降落成功。（圖／翻攝flightradar24）

BX795班機第一次降落失敗後，先是在外海繞圈圈，接著進行第二次降落，但依然失敗，機長後續再嘗試第三次降落仍未果，所幸在2點42分時第四次嘗試降落，終於成功。

不少線上航空迷看了後總算鬆了一口氣，直呼「韓國人也是很勇，國籍航空試兩次應該就要轉降了」、「795終於」、「歡呼！坐在上面的人應該超忐忑」、「終於...看他繞好久」、「795成功降落」、「終於！拼四次Respect!」。

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