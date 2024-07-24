桃園龜山大榕樹被吹倒　轎車慘遭壓毀！女騎士頂不住強風摔車

記者沈繼昌／桃園報導

強颱「凱米」今（24）晚將登陸台灣，暴風圈已侵襲北台灣，桃園市龜山區福安宮旁一棵大榕樹上午被強風吹倒，樹幹正好壓住一輛轎車車頂，導致車身與後車廂嚴重毀損變形，幸好車上無人受傷；此外，龜山區昨天深夜一名女騎士騎車經過龜山區華亞三路時被強風吹到摔車，幸經消防人員協助包紮後送醫，所幸並無大礙。

▲龜山區福安宮附近一棵大榕樹，今天上午不堪強風大雨吹襲傾倒，樹幹壓毀轎車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲清潔隊派來吊車協助移除。（圖／記者沈繼昌翻攝）

今天上午10時30分許，位於龜山區秀福里福安宮附近一棵大榕樹被強風吹倒，樹幹正好壓住下方2輛轎車，其中一輛車頂與後車廂嚴重毀損，另一輛則是被枝幹刮傷，所幸車上都沒人。

幸福里長張素伶指出，前幾天就有一棵榕樹倒塌，當時已請清潔隊協助處理，未料今天又有一棵大榕樹被吹倒，接獲通知已清潔隊人員協助移除大榕樹，附近還有一棵榕樹已歪斜，區公所已拉起警戒線，警告行人住戶勿靠近。

▲幸福里里長張素伶到場關心。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張素伶還說，該處多屬私人土地，即使她有心想要修剪樹木，但礙於是私人土地，連區公所也無法插手，結果颱風來襲首日就發生榕樹倒塌壓毀車輛事件，所幸無人受傷，但希望市府能協助幫忙。

此外，29歲林姓女騎士昨晚騎車行經龜山區華亞三路附近巷道時，疑因風大被強風吹倒摔車，路人發現後幫忙通報消防隊，龜山消防分隊獲報協助包紮止血後送往林口長庚醫院治療，所幸僅手腳擦挫傷，並無大礙。