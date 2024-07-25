颱風天提早打烊！客沒吃到晚餐嗆「我要給你們負評」　網罵爆

▲有客人颱風天想用餐，被拒後稱「要給你們負評」。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

受到凱米颱風影響，不少縣市都有放颱風假，但是也有些店家仍有營業。就有網友發文表示，他們雖有營業，但因為風雨大，只開到6點，豈料卻有客人不滿，指責「你們餐廳很糟糕欸！我要給你們負評」，讓她傻眼。貼文曝光後，引發討論。

這名網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，雖然是颱風天，但他們仍有營業，而到了下午5點半，店內電話突然響起，對方詢問「請問你們有營業嗎？」他馬上回覆「今天風雨比較大，我們營業到6點喔！」

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接著該名客人就問，「你們可以等我嗎？我已經在XX路上了，我想用晚餐。」原PO則婉拒，說「不太方便！」然而客人被拒後，便忍不住直呼，「才等一下子而已，這樣都不行，你們餐廳很糟糕欸！我要給你們負評！」

▲原PO直呼，「什麼客人都有！」（示意圖／取自Pexels）

事後原PO不禁大吐苦水，該客人不是要外帶，等對方吃完後，他們還要收拾，「我們全店員工就得將就您嗎？現在什麼客人都有」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「現在一堆奧客自以為是」、「真的很討厭負評文化，一點不開心就要留負評」、「說實在老闆要替員工想，不是連奧客都要服務至上」、「對於颱風天有營業的店家～麻煩大家要心存感激」、「不要臉天下無敵的奧客」、「有時候不要太誠實，直接說我們休息了或根本不接電話」。