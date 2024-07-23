AirAsia恢復營運　周末受影響旅客「將推補償方案」

▲AirAsia恢復營運，將針對周末受影響旅客推補償方案。（圖／AirAsia提供）

記者李姿慧／台北報導

美國科技巨頭微軟系統19日全球大當機，各地機場、企業傳出災情，AirAsia今(23日)表示已恢復正常營運，航空公司全球大規模故障期間，AirAsia透過3000個航班接載50萬旅客，周末受影響旅客將有補救方案。

AirAsia表示，全球技術中斷事件導致上周五出發控制系統（DCS）發生故障而觸發航班延誤後，AirAsia透過3000個航班，已將超過50萬名旅客帶往他們的目的地。截至今天，AirAsia已恢復正常營運，並正在為周末受影響的旅客持續進行服務及補救方案。

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AirAsia指出，由於人工處理登機等需要進行嚴密監管且必須符合移民局相關程序，優先考慮航空安全、保安和邊境要求情況下，讓許多旅客需要單獨驗證並花更長時間等待，加上周末航班和乘客數量眾多，導致了部分航班延誤，在此期間仍成功營運超過99%的航班。

AirAsia航空集團首席執行長Bo Lingam表示，當全球受到技術故障影響時，仍將超過50萬名旅客接載至超過130個目的地，選擇使用人工手動處理的決定，讓旅客得繼續旅程，並有效克服可能會造成的航班延誤。