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微軟大當機　達美航空再取消「逾600航班」！

▲▼微軟。（圖／路透）

▲微軟Windows作業系統19日大規模當機。（圖／路透）

文／中央社

上週全球電腦大當機，不少航空業者受到影響，儘管其他航空業者逐漸恢復運作，達美航空（Delta Air Lines）仍未恢復正常，22日再取消超過600個航班。

路透社報導，根據航班追蹤網站FlightAware，截至東部時間上午7時，達美航空約1100個往返美國的航班，約16%的班次取消。

總部位於亞特蘭大的達美航空，目前仍在解決電腦當機造成的機組人員追蹤系統相關問題。達美航空自19日迄今累計取消超過5000個航班。

對於路透社尋求置評的電郵，達美航空未立即回應。

資安公司CrowdStrike軟體更新19日導致微軟客戶系統問題，這些客戶包括多家航空業者。

美國其他家航空公司大致已經恢復運作，但達美航空仍未恢復正常。美國航空公司（American Airlines）今天取消1%的航班，聯合航空（United Airlines）今天取消的航班則不到1%。

▲▼ 達美航空。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲達美航空自19日迄今累計取消超過5000個航班。（圖／達志影像／美聯社）

達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）週末表示，CrowdStrike的問題影響該公司的微軟視窗作業系統，導致重要應用程式受到影響。

巴斯蒂安在電郵中告訴客戶：「我們的機組人員追蹤相關工具之一受到影響，無法有效處理因系統當機引發的前所未有數字變化。」

巴斯蒂安在致員工訊息中表示，達美將繼續「戰術性調整」航班時刻表以確保安全。

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