蘆洲角頭槍擊懸案！疑賭輸林秉文6000萬喪命　館長槍擊主使也涉案

▲蘆洲保佑宮主委「空保」劉保生2016年於池府王爺聖誕餐會，遭殺手從背後狂轟4槍身亡。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

新北市蘆洲區角頭「空保」劉保生槍擊案至今已8年，當時此案沸沸揚揚，外界懷疑是土方利益糾紛結仇，但本刊調查發現，劉保生曾在「百億賭王」林秉文的澳門賭場狂輸6000萬卻不願還賭債又四處嗆聲，可能因此招來殺機，幕後黑手找來館長槍擊案幕後主使邵柏傑，斥資2000萬元從美國找槍手對劉保生報復，而槍手身分始終不明，全案至今未破。

據悉，劉保生經營賭場起家，同樣嗜賭成性，案發前曾在有「百億賭王」之稱的林秉文在澳門開設的賭場狂輸6000萬元，而這筆錢對當時劉保生的身家而言可謂九牛一毛，劉保生卻不願支付，不料竟賠上自己性命。

林秉文綽號「鱸鰻」，天道盟濟公會出身，發跡於地方性百家樂賭場，版圖擴大後，將博弈事業擴及到海外，除了在澳門與澳門「新賭王」周焯華合夥開設VIP貴賓賭廳外，更於越南擁有8家合法賭場，外傳一年收益就高達300億元。

劉保生在林秉文在澳門開設的賭場欠下鉅額賭債，事後不願償還，便賴帳返台回到自己勢力地盤，賭場多次追討無果，空保放話表示有種來蘆洲找他討，也疑似因此引起澳門賭場幕後黑手不滿，遂委託當時以邵柏傑為首的竹聯幫和堂寶和會，要給劉保生「血的教訓」。

據傳當時邵柏傑也積欠賭場數千萬元債務，領下這次的「人頭單」後，便與三重在地黑幫合作，從美國引進天道盟殺手組織「美鷹會」槍手，並由邵柏傑的心腹「小胖」親自接應，於新莊租房給殺手暫居，行兇後再協助槍手偷渡離境。

而警方持續追查，卻因該名槍手在台灣毫無資料，始終無法鎖定其身分，最終發現「小胖」為共犯，但小胖當時也已潛逃出國，只能將他依殺人罪嫌函送，至今都未到案，邵柏傑是館長槍擊犯主謀，警方在邵落網後，試圖從其嘴巴中撬出真相，邵則堅稱自己毫不知情，因此空保槍擊8年未破也成為警政史上一大疑雲。

▲劉保生個性慓悍，行事作風毒辣，早年闖蕩江湖時被市刑大封「雙槍俠」稱號，多年來得罪不少地方角頭。

槍擊案發當時，劉保生在地方上可說是「喊水會結凍」的狠角色，因行事毒辣、不計後果而得到「空保」稱號（意指閩南語的神經病）。而劉保生從萬華發跡，受崁頂角頭大哥重用，隨對方到澳門管理賭場，此後多次出入監獄，2000年左右出獄後在蘆洲發展土方生意，身價一度高達數億元，叱吒風雲的日子卻在2016年7月畫下句點。

當時劉保生為保佑宮主任委員，為慶祝主神池府王爺聖誕於廟前席開37桌大宴平安餐，他和母親坐在主桌，在流水席最外圍招待往來賓客，怎料犯嫌卻從後方接近，先往劉保生背部開1槍，他倒地後再補3槍，每槍都往要害開，手段極其殘忍，明顯欲置他於死地，劉保生則應聲倒在大片血泊之中，緊急送醫後仍宣告不治，享年53歲。

警方在案發後全力追緝，循線追查發現嫌犯蹤影，見他刻意變裝，穿著T恤、牛仔褲，戴著白帽子，留著山羊鬍還戴上無鏡片眼鏡，行兇前就有同夥接應他到場觀察地形，犯後搭上計程車逃逸，最後身影出現在北市花博園區，就此人間蒸發。

江湖上因此案而風雲詭譎，甚至祭出追殺令，揚言一定要把槍手找出來，外界更議論紛紛，懷疑是土方開發暴利引來殺身之禍，也有人懷疑是買毒品黑吃黑而被仇家報復，但如今更爆出疑似是賭債糾紛，唯有找到槍手或是接應人「小胖」才能解開謎團。

▲劉保生被槍殺，據傳是因他在「百億賭王」林秉文的澳門賭場狂輸6000萬，不願還賭債有關。

延伸閱讀

▸ 空保懸案2／雇殺手2000萬買命 美鷹會「精神病」槍手犯罪計畫曝光

▸ 寵物情緣／伊林新星艾庭領養天竺鼠 遇「照騙」超心疼

▸ 影爆點／藤本樹現象級催淚神作《驀然回首》動畫版上映，不要回頭，致青春與那些我們閃閃發亮的瞬間