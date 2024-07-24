高雄「僅1家百貨放颱風假」！同行照常上班轟血汗：為資本賣命

▲凱米颱風來襲，全台21縣市停班停課，但許多百貨仍照常營業。（示意圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

「凱米」颱風來勢洶洶，今（24日）全台僅金門縣正常上班上課，其他縣市皆停班停課，不過許多行業依舊風雨無阻。高雄百貨業僅1家SOGO百貨宣布停業，其他皆正常營業，引來員工不滿，掀起一番議論。

遠東SOGO率先宣布，除了台中廣三SOGO外，包括高雄在內的全台分店今天休館一天，被譽為「良心百貨」。由於昨晚風雨不明朗，高雄百貨業者無法確定營業狀況，南霸天漢神百貨、漢神巨蛋今天正常營業，夢時代、大立百貨、義享時尚廣場也同樣跟進，新光三越左營店、新光三越三多店、SKM Park Outlets 高雄草衙、義大世界購物廣場、高雄大遠百、MLD台鋁生活商場、岡山樂購廣場也都正常營業。

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▲有員工抱怨颱風天仍要上班。（圖／翻攝自匿名公社）

有網友在《匿名公社》APP抱怨，「為資本賣命的我們，一樣是百貨，不一樣的是血汗百貨。」透過對話截圖可見，主管表示因為颱風，大盤時間會再另外宣布，但今日正常營業，「請協助封倉商品放回櫃上、大盤收付發票取消收付、花車不用再拿回櫃上」，更提醒務必小心安全為最優先。

▲主管宣布事項。（圖／翻攝自匿名公社）

消息一出，引發熱烈討論，「沒辦法，很多法條都是『宜』什麼的，絕對不會有停班停課就全國放假一天」、「放颱風假，是希望大家可以在家避免危險，除了必備民生之外，真的應該休息，上班途中也是危險」、「超商都被壓到沒聲音了」、「幹嘛幫百貨匿名」、「直接公佈名字啊」。

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