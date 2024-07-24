全球氣溫再飆高　歐盟證實：7月21日為全球「有史以來最熱一天」

▲歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」公布監測數據，指7月21日的全球平均氣溫達攝氏17.09度，創下有紀錄以來全球最熱的一天。（圖／達志／路透社）



圖文／CTWANT

氣候變遷引發極端氣候的情況與日俱增，熱浪、洪災、野火等天災不斷傳出，嚴重威脅人類的生存，歐盟（EU）氣候監測機構發布監測數據，證實7月21日為全球有史以來「最熱的一天」。

綜合《路透社》、《CNN》等外媒報導，歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service，C3S）周二（23日）公布監測數據，指7月21日的全球平均氣溫達攝氏17.09度，相較去年7月的攝氏17.08度，高出0.01度，創下有紀錄以來全球最熱的一天。

哥白尼氣候變化服務中心主任卡洛布翁坦波（Carlo Buontempo）坦言，近期的這些監測數據記錄確實令人感到震驚，「人類正處在未知的地球領域中，隨著氣候持續變暖，我們勢必會在未來的幾個月或幾年裡看到新的記錄被打破。」

事實上，這已經是全球平均氣溫連續第二年打破氣候記錄，科學家認為，人類活動造成的汙染，是促使溫室氣體排放加劇，推動地球溫度上升的主因，全球氣溫將持續突破至驚人的新高記錄，2024年恐將超越2023年成為史上最熱的一年。

氣候變遷日益惡化影，今年上半年印度、沙烏地阿拉伯、美國及墨西哥等地遭到酷暑肆虐，希臘及加拿大也被野火侵襲，肯亞、中國、巴西、法國則降下致災性暴雨，引起大規模洪患發生，人類對氣候的適應能力和生存極限一再受到考驗。

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