台中深夜逆轉放颱風假！PTT憶「北市曾下午4時放假」：交通大亂

▲凱米來勢洶洶，今日全台僅金門縣正常上班上課。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

颱風凱米強度已達中颱上限，全島都列入陸警範圍，台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市以及台東縣，直到昨日（23日）深夜至今日凌晨之間，才急轉彎改口宣布放颱風假，就有網友好奇，以往有過「逆轉」的經驗嗎？最晚是幾點宣布放假呢？對此，有網友指出，下午宣布放假最傻眼。

有網友在PTT發文，「颱風假歷史上最晚逆轉放假是幾點？」台中直到深夜11點，昨晚10時已經躺在床上準備睡覺，但越想越不合理，南部、北部都放颱風假，唯獨中部正常上班上課，「我很想（麻將）上訴一將到半夜或是早上」，忍不住好奇問，「想問歷史上颱風假有半夜或隔天逆轉放假的成功案例嗎？」

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貼文曝光，網友紛紛表示，「就隔天早上6點公布的」、「早上6點，起床才知道」、「到學校才說放假」、「都已經路面淹水，克難地到學校才宣布停課，再克難地涉水回家」、「某年有早上9點才宣布的，那時家長罵得要死」、「小學有一次要上學前聽收音機才知道改放假」、「台南8點啊，我都到公司了，然後冒雨回去」、「早上6點，記得跟爸都穿好制服看電視新聞，決定是要出門，還是脫制服繼續睡回籠覺」。

網友表示，宣布即刻放假，還有下午放颱風假是最傻眼，「以前是不是有下午3、4點才宣布放假，然後被罵翻」、「上午10點宣布下午放假」、「有上半天下午才放的」、「郝龍斌早上10點宣布即刻放假」、「北市不是放過下午4點」、「以前台北還發生過即刻放假的，回家塞爆」、「宣布即刻放假，大家手忙腳亂，交通全亂成一團」、「下午放假的真的很受不了，通常那時候雨已經超大了」。

事實上，2018年的瑪莉亞颱風，北北基於上午9時與氣象局視訊會議，宣布下午4時起停止上班及上課，造成交通大亂，引起許多民眾抱怨，時任台北市長柯文哲受訪時表示，若重來一遍，會宣布晚上停班停課，而非下午4時，對於該次的錯誤，他坦言「我也學到一課」。