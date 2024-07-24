水淹及腰！颱風凱米挾「驚人雨量」重創菲律賓　馬尼拉進入緊急狀態

▲凱米颱風外圍環流位菲律賓帶來驚人雨量，首都馬尼拉24日進入緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

今年第3號颱風「凱米」持續朝台灣方向逼近，暴風圈已經觸及日本沖繩縣石垣島，然而以巴士海峽與台灣相望的菲律賓，卻同時受颱風影響衝擊。儘管颱風沒有登陸菲律賓，但外圍環流卻加劇季風降雨，驚人的雨量導致首都馬尼拉陸續出現洪水災情、引發山區土石流，造成12人罹難、60萬人無家可歸，目前已進入緊急狀態。

根據菲律賓當地媒體ABS-CBN，隨著今年第3號颱風凱米的來襲，挾帶驚人雨量的外圍環流同時對菲律賓造成重創，馬尼拉的街道慘遭滾滾洪流淹沒、引發山區土石流，水位淹到成年男性腰部，民眾走出卡在路上的公車，向救難人員揮手。

菲律賓災害應變機構透露，在人口稠密的馬尼拉都會區，滂沱大雨使街道淹成水鄉澤國，其引發的驚人雨量在5天內造成12起土石流與洪患，至少8人因此罹難、60萬人無家可歸，3萬5000人前往緊急避難所。

馬尼拉大都會今（24）日批准「災難狀態」聲明，宣布進入緊急災難狀態。菲律賓內政部長阿巴洛斯（Benhur Abalos）透露，整座馬尼拉幾乎「被洪水淹沒」。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）則要求各單位調查受影響的詳細情況，並確保水壩在打開水門洩洪錢能夠優先疏散低窪地區災民。

《美聯社》等外媒指出，此次由南韓命名的颱風凱米（개미，原意為螞蟻），在菲律賓被稱為卡里納（Carina），雖然沒有登陸菲律賓，但其帶來的外圍環流帶來驚人的雨量和災情，呂宋島西南部八打雁省阿貢西洛鎮發生土石流，造成4人罹難，該地已於昨（23）日宣布進入緊急狀態。