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北市松山、中山頻停電！　王鴻薇質疑：5600億靭性電網預算花哪去了？

▲▼國民黨團召開 核三電力缺口 麥寮電廠延役來補 台灣真的不缺電 記者會 洪孟楷 王鴻薇 黃健豪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

最近松山區及中山區都發生多次停電的狀況，造成許多店家無法營業。立委王鴻薇指出，台電2022年才公布達10年期程、投入5645億的「強化電網韌性建設計畫」，2年過去了，停電、跳電還是不斷發生，5600億靭性電網預算花哪去了？

王鴻薇說明，有民眾在網路表示，連於國防、交通、醫院、政府機關要地，不能停電的H組都發生停電狀況，詢問台電得知，松山區停電是因為假日加上天氣炎熱，附近餐飲類店家晚間開始營業後，導致負載激增讓導線無法負荷，造成敦化變電所分歧變壓器低壓線路燒損；中山區H組發生停電狀況則是因為線路設備故障。

王鴻薇表示，停電是天氣炎熱，附近餐飲在晚間開始營業。這到底是什麼瞎理由，餐飲不能在晚間營業嗎？要配合光電太陽下山的作業時程嗎？在野黨過去質詢時曾不斷提醒台電夏季有用電高峰的狀況，但台電不斷保證供電沒問題，還說有超前準備。超前準備就是發新聞稿說加快復電速度、深入檢討。

王鴻薇續指，台電2022年才公布達10年期程、投入5645億的「強化電網韌性建設計畫」。2年過去了，停電、跳電還是不斷發生，電力供應似乎從民生議題變成國安議題，但電網韌性還是一樣，天氣、用電負載，甚至小動物，就能夠造成停電。

總統賴清德過去在擔任行政院長時曾說「台灣的電不是不夠用，而是剩不夠多。」王鴻薇說，現在停電似乎已經變成不是缺電，是用電過多。不斷發生的停電，不只民怨，還有要搶修的基層。不管真的缺不缺電，電網韌性是總統賴清德任內要務實面對和解決的問題。

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