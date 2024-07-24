8年來首登陸強颱！凱米風雨漸增　北市72件路樹傾倒、10件停電

▲南港研究院路二段12巷勤力橋旁路樹傾倒。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

強颱凱米來勢洶洶，距離上次強颱登陸，已是相距8年的2016年7月6日的尼伯特颱風。台北市政府統計，截至24日中午12時，一共發生128項災情，其中以路樹傾倒72件最多，其次為10件電力停電、8件廣告招牌欲墜。

根據台北市政府災情統計，截至24日中午12時，通報災情件數計128件，主要為路樹傾倒72件；在民生、基礎設施災情部分，以10件電力停電為最多，其次是6件電線（桿）或纜線毀損、4件自來水停水、3件交通號誌損壞。

廣告招牌災情部分，有8件廣告招牌欲墜、2件廣告招牌掉落；另積淹水災情，1件道路（地區）積淹水、1件包含車行及人行地下道的地下道積淹水，以及1件前述以外積淹水災情（如高架橋、橋梁、隧道）。

▲士林特力屋前樹木傾倒。（圖／台北市政府提供）

台北市長蔣萬安24日上午坐鎮台北市災害應變中心時表示，依照過去的經驗顯示，颱風來襲對台北市造成的災情主要集中在樹木傾倒上，目前已接獲多起樹木傾倒的報告，因此工程搶修組、公務區需特別督導相關單位加強樹木的穩固工作，避免造成意外傷害。

此外，蔣萬安請產發局密切關注菜價波動，並與農業部農糧署保持聯絡，穩定菜價，減少颱風對民眾生活的衝擊。蔣萬安強調，這次颱風可能帶來強風，並再次提醒各市府相關單位，對於招牌、外掛物等，須加強固定，同時也要加強宣導民眾將窗台與陽台盆栽移至室內，避免吹落砸傷行人。

▼萬華長泰寶興街口樹倒。（圖／台北市政府提供）