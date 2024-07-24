車主你在哪！北投BMW靚車遭倒塌路樹砸破車窗　網友喊心痛

▲北市關渡路1輛BMW停在路邊停車格內遭路樹重壓。（圖／翻攝自Facebook／ 北投-關渡里 樂生活-關渡大小事）

記者黃宥寧／台北報導

心痛！北市北投區關渡路停在68號車格內、1輛新車要價264萬的BMW2系列四門跑車，遭倒塌的路樹重砸，導致車後窗嚴重破裂，目擊民眾見狀趕緊拍照PO文尋找車主。對此，有網友留言說「颱風天沒得賠」，也有眼尖的人發現，這輛受損車輛是新車。

據照片顯示，該車型為2022年款BMW 2系列Gran Coupe，四門轎跑設計展現了動感與豪華，相當吸睛。孰料，就在凱米颱風來襲前，車主將愛車停放在路邊停車格，今（24）日下午慘遭倒塌路樹壓到，後車窗也因此破裂，內裝暴露無遺。

▼BMW車輛遭倒塌路樹壓到。（圖／翻攝自Facebook／ 北投-關渡里 樂生活-關渡大小事）

有目擊民眾見狀，拍照PO在臉書社團《北投-關渡里 樂生活-關渡大小事》，除尋找車主外，也表示公園處已經在處理中。然而有眼尖網友發現，這輛車是新車，有人傷感留言說「心痛了」，也有民眾說「颱風天沒得賠」，除非車主有保「天災險」。

凱米颱風來襲，帶來的強風可能引發樹木倒塌，請遠離樹木和臨時搭建物，留意天氣預報，準備應急物品，如手電筒和乾糧。